Avance 'Valle Salvaje', capítulo del martes 12 de agosto: el ultimátum a Adriana y una agresión

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. De hecho en los últimos días, la serie ha vivido un momento muy especial con la ansiada boda de José Luis y Victoria, que puede poner patas arriba muchas de sus tramas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', se ha celebrado la segunda parte del accidentado enlace entre Victoria y José Luis. Con el altar montado, los invitados colocados e impacientados ante la parálisis del enlace, las familias listas, y José Luis y Julio esperando en el altar, Victoria dejaba claro que no se iba a casar si no era en presencia de los duques de Miramar.

La Salcedo de la Cruz estaba dispuesta a ir hasta la Casa Pequeña y llevarlos a rastras si fuera necesario, cuando el párroco metía prisa para la celebración del evento y les indicaba que no debían hacer esperar más a sus invitados. Mientras el duque sí confiaba en que iban a llegar y pedía al párroco que les calmara el ánimo, su futura esposa no dudaba en dejar claro que Mercedes y Bernardo iban a pagar caro su plantón.

Pero José Luis espetaba a Victoria para que mantuviera la calma y que no le dejara en evidencia delante de todos. Tras ello, ambos se enzarzaban en una discusión sobre qué pasos tomar bajo la atenta mirada de unos invitados cada vez más exasperados.

Por otra parte, Luisa le reconocía a Alejo que no van a permitir que estén juntos y mantengan una relación. Él concluía que para su padre es más importante el apellido que la felicidad de su hijo, y Luisa le señalaba que tienen que estar preparados para las amenazas que puedan venir.

Mientras seguía la duda de si habrá boda finalmente, Úrsula pillaba a Adriana y Rafael alejados del resto de invitados, y tras recriminarles que estén tan apartados del resto no dudaba en separarles y se llevaba a su prometido.

Finalmente, se lograba cerrar la asistencia de los testigos, necesarios para la celebración de la esperada gran boda. El duque tenía un as en la manga y se dirigía a convencer a Bernardo con una oferta irrechazable y asegurarle que recuperará sus tierras. José Luis y Victoria acababan subiendo al altar para darse el 'sí quiero'.

Después de descubrir que Valle Salvaje no pertenece ni jamás ha pertenecido a don José Luis, Atanasio sopesaba qué hacer y le consultaba a Matilde si contarle toda la verdad a los hijos del duque, pero ella temía por el futuro del secretario si este grave hallazgo sale a la luz. Por último, Matilde se quedaba en shock al descubrir la llegada de Martín. Además, Atanasio decidía a dar un paso al frente y le revela a Adriana toda la verdad de la propiedad de las tierras de Valle Salvaje.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 12 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 231 de 'Valle Salvaje' del martes 12 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', después de que Atanasio le informe a Adriana que ha descubierto que las tierras no pertenecen a José Luis, ella le solicita al secretario que le consiga pruebas para poder desmontar todas las mentiras de su suegro.

Mientras, el duque no da crédito a que Rafael haya traicionado a Julio teniendo relaciones con su mujer a espaldas de todos después de que Victoria le confiese todo lo que vio poco antes de su boda.

Bárbara decide dar el paso y cita tanto a Leonardo como a Irene para que tengan un desayuno a solas lanzándoles indirectas por la carta que le escribieron confesando que tuvieron un affaire pese a que ambos han tratado de ocultar el secreto. Paralelamente, Irene le dice a Leonardo que debe contar lo que pasó pues fue más allá de un beso.

Después de encontrarse con Martín en Valle Salvaje, Matilde le pide hablar y que le escuche pero él parece no estar por la labor.

Por otro lado, Rafael le deja claro a Úrsula que ha aceptado que no tiene más remedio que casarse con ella. Y José Luis se encara con su hijo Julio por haber permitido que su hermano le haya traicionado con Adriana y el padre termina dándole un bofetón a su hijo provocando que se caiga al suelo. Mientras que Victoria no duda en recriminar a su sobrina que por su estupidez ha puesto en peligro a todos los habitantes del Valle y le exige que ponga fin a su relación.