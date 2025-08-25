Avance de 'Renacer', capítulos del lunes 25 y martes 26 de agosto: giro de 180 grados en el futuro de Bahar

Antena 3 sigue manteniendo su doble apuesta por las series turcas en la noche del lunes y martes y ofrecerá la próxima semana dos nuevos episodios de 'Renacer', la serie protagonizada por Demet Evgar, Buğra Gülsoy y Mehmet Yılmaz Ak, entre otros.

Cabe decir que aunque la ficción ha llegado al final de su segunda temporada en Turquía y está a la espera de saberse si tendrá tercera temporada; en nuestro país queda 'Renacer' para rato pues la cadena de Atresmedia ha superado la mitad de la segunda temporada pero aún le quedan unos diez episodios por ver la luz, por lo que Antena 3 tendría garantizada su emisión hasta finales de octubre o primeros de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', la operación de Bahar tras el accidente de coche resultaba ser todo un éxito y su familia respiraba aliviada al saber que su vida no corre peligro.

Evren enloquecía al escuchar cómo el padre del chico que provocó el accidente hablaba de Bahar y le comenzaba a pegar, poniendo en juego su trabajo si le denunciaban.

Parla quiere vivir con su padre para conocerle y descubrir cómo es, pero Rengin se negaba. Por su parte, Aziz acudía a la UCI y se disculpaba con su madre, que continuaba inconsciente.

Tugra tiene una deuda muy grande y el prestamista le amenazaba con lavar dinero en el hospital. Bahar por fin abría los ojos y sus seres queridos estaban muy emocionados, aunque Aziz no se atrevía a visitarla por si sentía rechazo al verle. Estaba muy arrepentido por la queja que escribió.

¿Pero qué va a pasar durante la próxima semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emitirá este lunes 25 y martes 26 de agosto:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 25 de agosto

En el próximo capítulo de 'Renacer', Bahar cree que su hijo y ella deben reconstruir su relación después de todo lo que han pasado para que Aziz aprenda a valorarla.

Seren y Aziz se llevan a sus dos bebés a casa. Toda la familia se junta para recibirles.

Evren pide matrimonio a Bahar en la puerta del hospital y ella le dice que “Sí”. Está muy emocionada, pero la doctora Jennifer les interrumpe con un nuevo caso y deben ponerse a trabajar. Por su parte, Timur descubre que Bahar se ha comprometido.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 26 de agosto

La doctora Jennifer presenta el caso del nuevo paciente a Timur y Evren para que lo estudien y decidan qué deben hacer durante la operación. Ambos tienen opiniones totalmente opuestas.

Timur está muy irascible porque Bahar va a casarse con Evren y ella comienza a tener dudas. Está muy agobiada y necesita desahogarse con su amiga Çagla. Evren se entera de que a Bahar no le hace feliz casarse con él.

Seren está agotada por todo el trabajo que le están dando sus dos bebés, así que Bahar decide llevarla a una obra donde actúa Cem para que se despeje.