Adiós en el Telediario de TVE: El rostro que pone fin a su etapa al frente del informativo de La 1

Hace unas semanas, Marina Ribel sorprendía al debutar como presentadora sustituta del 'Telenoticias Fin de Semana' junto a Igor Gómez. Así, la periodista ocupaba el puesto de Lara Siscar mientras esta daba el salto al 'Telediario 1' en relevo de Alejandra Herranz.

Tras cuatro semanas al frente del 'Telediario Fin de Semana' junto a Igor Gómez, Marina Ribel se despedía este domingo antes de disfrutar de unas merecidas vacaciones ante el terremoto que prepara TVE con sus informativos a partir de septiembre.

"Último finde de sustitución de verano en el Telediario del fin de Semana. Agradecida por lo aprendido y más por la acogida del equipo. Y en especial a Igor Gómez por cómo me ha cuidado estas semanas. Ahora, vacaciones!", escribía la periodista en su cuenta de "X".

Último finde de sustitución de verano en el Telediario del Fin de Semana. Agradecida por lo aprendido y más por la acogida del equipo. Y en especial a @_IgorGomez_ por cómo me ha cuidado estas semanas 🫶🏽

Ahora, vacaciones! pic.twitter.com/ezDcM6POQS — Marina Ribel (@MarinaRibel) August 17, 2025

Cabe recordar que a partir de septiembre, el 'Telediario Fin de Semana' estrenará nueva pareja de presentadores con los fichajes de Marc Sala, que deja 'La Hora de La 1' tras cuatro años, y Lourdes Maldonado, que regresa a La 1 tras dos temporadas al frente de 'Las tardes de RNE'.

Por el momento, se desconoce cuál será el nuevo destino de Igor Gómez tras quedar apartado del equipo de presentadores del 'Telediario'. Mientras que Marina Ribel sonó como presentadora del nuevo magacín que prepara TVE para La 1 y el Canal 24 horas para las mañanas del fin de semana aunque no hay nada confirmado.