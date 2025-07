Qué fue de Andoni Ferreño: reaparece en 'Sonsoles' el presentador de los 90 que pagó un alto precio del éxito

'YAS Verano', la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles', ha recibido este martes la visita de Andoni Ferreño. El que fuera uno de los presentadores estrella en la televisión de los 90 ha sido entrevistado por Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles Ónega durante la época estival. Con ella se ha sincerado sobre la dictadura de la imagen en aquella época.

Andoni Ferreño ha acudido al plató de Antena 3 para presenta su nueva obra de teatro en el Bellas Artes de Madrid, 'Se alquila'. Pero, además, explicó cómo fue trabajar en la pequeña pantalla en la década de los 90: "Yo hubo una época que engordé y me comí a mí mismo. Había que cuidarse, estar bien. Existía una tiranía. Me dieron un toque y me dijeron que me cortaban, que si no iban a tener que cambiar todo el vestuario. Había que cuidarse y había que estar bien en mi época".

Esa dictadura de la belleza obligaba a todos cuantos trabajaban frente a las cámaras a hacer dietas estrictas o, si no, no trabajaban. Respecto a cómo las mujeres estaban obligadas a lucir siempre perfectas, el presentador reconoce que "las chicas eran tan maravillosas que yo no reparaba en el físico". Por desgracia, esto es algo que sigue pasando hoy en día, sobre todo en el caso de las mujeres, como así han reconocido numerosas presentadoras de televisión.

Andoni Ferreño desvela por qué prefirió trabajar en televisión

Su primera oferta de trabajo, según explicó a Pepa Romero, "fue para un anuncio. Tenía que presentar un yogur en Canarias, y en aquel entonces, viajar en avión ya era para mí como sentirme Antonio Banderas. Luego empezaron a salirme pequeños papeles en películas y series de televisión, y fue ahí cuando alguien se fijó en mí. Me ofrecieron presentar, y al principio dije que no, porque sentía que no era lo mío. Pero con el tiempo me convencieron, y acabe pasando varios años en la televisión. Eran audiencias enormes, fue la época dorada de las cadenas privadas", recuerda.

Andoni Ferreño también explicó el motivo por el cual se decantó por trabajar en televisión y no como actor: "Yo había hecho series y, cuando llegaron las propuestas para televisión, al principio no quería. Pero me decidí por el dinero que me ofrecieron por un año de trabajo. Llamé a mi madre, le conté lo que me iban a pagar, y estuvimos llorando durante dos horas".

"Lo más bonito fue poder darles la satisfacción de ver que mi trabajo daba sus frutos. Mi padre siempre me dijo que me iba a ayudar a ser actor y a dedicarme a ello en serio. Si no, que me iría a trabajar de albañil con él. Mis padres me apoyaron en todo momento", asegura el actor y presentador. Aunque, ahora mismo, su prioridad es disfrutar de su mujer y sus hijos. Según él mismo reconoce, "para poder ver a mis hijos me he hecho Bogotá-Miami, Miami-Madrid que son como 15, 17 horas, para estar un día en España y volverme a rodar otra vez. Ahora estoy deseando que me hagan abuelo", confiesa Andoni Ferreño.