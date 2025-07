Pepa Romero, la sustituta de Sonsoles, teme por lo ocurrido con su equipo: "Me van a despedir"

Como tantos otros españoles, Sonsoles Ónega se ha cogido unas merecidas vacaciones durante este mes de agosto. Desde el pasado jueves, Pepa Romero está al frente de 'YAS verano', la edición veraniega de 'Y ahora Sonsoles'. De esta forma, Antena 3 vuelve a confiar en la reportera para sustituir a una de sus presentadoras estrella.

Este lunes, 28 de julio, ha sido un día muy especial para Pepa Romero, ya que ha sido su cumpleaños. Nada más comenzar el programa, uno de los reporteros no ha querido desaprovechar la ocasión de felicitarla, al tiempo que lo presentes en el plató le dedicaban unas bonitas palabras. Visiblemente emocionada, la presentadora se ha mostrado muy agradecida con los mensajes de sus compañeros, aunque ha intentado no ocupar demasiado tiempo con un tema tan personal.

Por eso, ha tratado de cambiar rápidamente de tema, pero no le ha sido fácil. Y es que los trabajadores de 'YAS Verano' han querido felicitarla, y lo han hecho con numerosas bromas sobre esta fecha tan especial para la periodista. "Gracias por haberme acompañado en el día de mi cumple", se ha limitado a decir, intentando nuevamente zanjar el tema y volver a los temas de actualidad que estaban abordando.

Pepa Romero ante las palabras de sus compañeros: "Me van a despedir"

Pero lejos de hacerle caso, los colaboradores de la sección de corazón no han dudado en cantarle el 'Cumpleaños feliz'. Ante esto, a Pepa Romero no le ha quedado más remedio que dedicar unos segundos más a saludar a sus compañeras y agradecerles este momento. Tras dejarse llevar por la emoción, la periodista se ha visto obligada a poner orden en el plató: "Al turrón, que me van a echar la bronca. Que me van a despedir".

Ya hacia el final del programa, cuando la sustituta de Sonsoles Ónega pretendía dar paso a un vídeo sobre las vacaciones de los famosos, Pilar Vidal la interrumpía para darle otra sorpresa en directo. "Para, para. ¿Hoy que es?", le preguntaba la colaboradora. A lo que su compañera respondía: "Mi cumpleaños". "¿Cuántos cumples? 50 y estás fenomenal", le espetaba Vidal. "Pero que dices de 50 pedazo de… cumplo 41", aclaraba la presentadora.

Acto seguido, el equipo del programa emitía unas imágenes de cuando Pepa Romero era pequeña y hacía que presentaba un programa de televisión, anticipándose a su futuro. Esto emocionaba sobremanera a la conductora de 'YAS Verano'. Aunque el momento más emocionante llegó después, cuando sonó la célebre sintonía de 'Sorpresa, sorpresa' y apareció en la pantalla su madre, mediante una conexión en directo.

La madre de la presentadora la sorprende por su cumpleaños

"Ay mamá", reaccionaba entre lágrimas la periodista. Su madre explicaba lo siguiente: "Os voy a decir una cosa, ese maravilloso programa tenía un billete de avión para que yo estuviese allí pero claro Pepilla sabe de sobra que yo no vuelo. Solo quiero decir dos cosas porque sé que en televisión el tiempo es oro. Desde siempre ella tenía claro que su mundo era el mundo del periodismo y de la televisión y del reporterismo".

"Yo recuerdo una anécdota de dos personas que estuvieron en su vida, un antiguo director que le dijo vete de aquí porque no tienes nada que hacer en televisión, y otro José María Íñigo, que le dijo Pepa tú eres la televisión. Yo no sé si es la televisión pero ha sido su pico pala pico pala y su sueño y la enorme satisfacción que tiene de estar con los mejores", añadía la madre de Pepa Romero.

"Hay más emociones", le advertía Pilar Vidal. "¿Más? Por favor que me estoy deshidratando", contestaba la presentadora. Tras lo cual esta rompía a llorar sin consuelo al ver unas emotivas imágenes de su abuela."Hoy seguro que estaría super orgullosa y esté donde esté te va a estar viendo", le decía su compañera. "Es la navidad en casa de mi abuela Pipa que se fue este año. Abuela te quiero muchísimo, vio mi sueño de verme presentar", concluía Pepa Romero, antes de despedir el programa de este lunes, un día tan especial y con tantas emociones para ella.