Pepa Romero no puede seguir y se rompe ante lo que le hacen en 'YAS Verano': "Me estoy deshidratando"

Desde hace unos días, Pepa Romero se está encargando de conducir 'YAS Verano' en Antena 3 hasta la vuelta de Sonsoles Ónega en septiembre. Así, la periodista vuelve a ponerse al frente del magacín de tarde de la cadena de Atresmedia por segundo verano consecutivo.

Pero este lunes, Pepa Romero recibía una sorpresa de todo el equipo del programa justo al final del espacio pues este 28 de julio es su cumpleaños. Y por ello, cuando ella pretendía dar paso a un vídeo sobre las vacaciones de los famosos, Pilar Vidal la interrumpía para sorprenderla en directo.

"Si usted es de los que empieza ahora las vacaciones en la primera quincena de agosto le vamos a dar...", comenzaba diciendo Pepa Romero justo antes de que Pilar Vidal la interrumpiera. "¿Qué pasa, qué pasa? Siempre estás aquí para despedirme o algo?", se preguntaba la sustituta de Sonsoles Ónega.

"Para, para. ¿Hoy qué es?", le cuestionaba Pilar Vidal a su compañera. "Mi cumpleaños", reconocía Pepa Romero. "¿Cuántos cumples? 50 y estás fenomenal", soltaba la colaboradora. "Pero que dices de 50 pedazo de...", replicaba Pepa cuando Pilar Vidal se corregía y decía que cumplía 40. "Cumplo 41", aclaraba la presentadora.

La sorpresa que rompe a Pepa Romero en 'YAS Verano'

Pepa Romero en 'YAS Verano'

Tras ello, 'YAS Verano' emitía unas imágenes de cuando Pepa Romero era pequeña y hacía que presentaba un programa de televisión. Algo que emocionaba mucho a la presentadora. Pero lo más emocionante llegaba cuando sonaba la célebre sintonía de 'Sorpresa, sorpresa' y aparecía su madre Mari Pepa por conexión.

"Ay mamá", reaccionaba Pepa Romero. "Os voy a decir una cosa, ese maravilloso programa tenía un billete de avión para que yo estuviese allí pero claro Pepilla sabe de sobra que yo no vuelo. Solo quiero decir dos cosas porque sé que en la televisión el tiempo es oro. Desde siempre ella tenía claro que su mundo era el mundo del periodismo y de la televisión y del reporterismo. Yo recuerdo una anécdota de dos personas que estuvieron en su vida, un antiguo director que le dijo vete de aquí porque no tienes nada que hacer en televisión, y otro José María Iñigo que le dijo Pepa tú eres la televisión. Yo no sé si es la televisión pero ha sido su pico pala pico pala y su sueño y la enorme satisfacción que tiene de estar con los mejores", contaba la madre de la sustituta de Sonsoles Ónega.

Pero finalmente, Pepa Romero rompía a llorar al ver unas emotivas imágenes de su abuela. "Hay más emociones", le advertía Pilar Vidal. "¿Más? Por favor me estoy deshidratando", contestaba ella. "Hoy seguro que estaría super orgullosa y esté donde esté te va a estar viendo", apostillaba la colaboradora. "Es la navidad en casa de mi abuela Pipa que se fue este año, abuela te quiero muchísimo, vio mi sueño de verme presentar", añadía Pepa antes de despedirse.