Los 22 estrenos que llegan esta semana del 21 al 27 de julio a Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Que poco a poco se va agotando el verano es un hecho. No dejamos de esperar que lleguen las vacaciones estivales y, de repente, desaparecen los días a una velocidad de vértigo. Porque tras despedirnos del fin de semana ya estamos en la segunda quincena de julio. ¡Y hace nada estábamos en enero! El tiempo pasa de una forma cada vez más loca, o quizá nosotros seamos más conscientes de ello. Quién sabe. Pero al menos tenemos las plataformas de streaming para ayudarnos a sobrellevarlo. Netflix, HBO MAX o Prime Video se encargan de entretenernos continuamente con diferentes estrenos. Y aquí os traemos una lista de los más destacados.

Porque esta semana llegan 22 títulos potentes al streaming, pero hemos elaborado una lista como cada semana con los más importantes. En Netflix, por ejemplo, regresa uno de los personajes más famosos del comediante Adam Sandler, con su película de risa 'Terminagolf' 2'. Han pasado treinta años desde la primera parte. ¿Seguirá haciéndonos reír de la misma manera? Aunque, para hacernos reír, ya tenemos la película 'Un funeral de locos', con uno de los repartos más impresionante del cine español de los últimos años. Y ojo, uno de los grandes éxitos de este 2025. Y hablando de presencia española, también podremos ver 'Wolfgang', ese dramedia intimista de Miki Esparbé sobre la paternidad.

También llega por fin a plataformas una de las películas de terror más arriesgadas de los últimos años: 'Presence', que lleva la firma de Steven Soderbergh. Además, 'Escandalosas' se estrena en Movistar Plus+, una serie basada en la novela 'The Mitford Girls' de Mary S. Lovell. Y también una nueva adaptación de '20.000 leguas de viaje submarino', en formato serie, y con Óscar Jaenada en el reparto.

Estrenos en Netflix

Terminagolf 2

Sinopsis: el famoso excéntrico jugador de hockey Gilmore, ahora convertido en golfista, participa en un torneo de golf senior. Además de intentar ganar el campeonato, tendrá que hacer frente a diferentes desafíos tanto en el campo como en su búsqueda personal por demostrar su valía en un deporte completamente distinto al que estaba acostumbrado.

Adam Sandler, aunque no haya triunfado tanto en otros países, es uno de los comediantes estrella de Estados Unidos. No en vano, lleva treinta años haciéndonos reír. 'Terminagolf', uno de sus primeros éxitos, que en Estados Unidos se llamó 'Happy Gilmore', tiene por fin secuela, aunque en Netflix, y no en cines. Con un guion escrito por el propio Sandler, volveremos a ver a Gilmore haciendo sus payasadas de siempre en un campo de golf. Regresan varios de los personajes de la primera película. Entre ellos, el interpretado por Julie Bowen, Claire en 'Modern Family'. Aunque la actriz no las tenía todas consigo cuando se anunció esta segunda parte.

“Creí que me reemplazarían por una mujer más joven”, dijo Bowen en el pódcast Inside of You. “No pensé que me fueran a traer de vuelta. ¿Quién se supone que soy ahora? Él debe tener una mujer más joven”. No es la única que vuelve: Christopher MacDonald también regresa, al igual que Ben Stiller, y tenemos los fichajes de Bad Bunny o incluso Eminem.

Fecha de estreno: 25 de julio

Estrenos en Prime Video

Presence

Sinopsis: Rebekah, su marido y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la fina línea que separa la realidad de la percepción...

Esta nueva película de Steven Soderbergh, director de 'Oceans Eleven' o 'Traffic' tiene algo diferente a los filmes de casas encantadas: la película está contada enteramente desde el punto de vista de un fantasma. Original, ¿verdad? Aunque la crítica no se mostró muy entusiasmada con este giro, lo cierto es que hizo taquilla y nos devolvió a una Lucy Liu bastante desaparecida en los últimos años. "Creo que ahí fuera hay una energía. De verdad", contó la actriz para GQ. "Hay mucho que es intangible. Como cuando sales de un taxi y casi te arroya una bici eléctrica pero algo te detiene justo a tiempo. Hay algo que conecta con nosotros que no se puede ver, pero sí sentir". Rodada en tan solo 11 días (aunque estaban planeados 13 días) y un presupuesto de 2 millones de dólares. ¿Merecerá la pena?

Fecha de estreno: 21 de julio

Un funeral de locos

Sinopsis: Los miembros de una familia acuden a despedir al patriarca, recién fallecido. Pero lo que debería ser un sentido velatorio se convierte en una reunión enloquecida cuando uno de los asistentes saca a la luz el secreto mejor guardado del difunto.

Segundo remake de la película original de Frank Oz 'Un funeral de muerte'. Ya tuvo su versión americana y ahora es el turno de la española, con Quim Gutiérrez, Belén Rueda, Ernesto Alterio, Hugo Silva, Inma Cuesta... Vamos, un reparto increíble, bajo la dirección de Manuel Gómez Pereira. Consiguió superar los 3 millones de recaudación en taquilla este 2025, y aunque es una comedia típica de enredos familiares, también tiene su parte de drama, como contó Quim Gutiérrez en eCartelera. "Tiene que ser triste pensar que no has sabido quién era tu padre".

Fecha de estreno: 24 de julio

Estrenos en Movistar Plus+

Wolfgang (Extraordinario)

Sinopsis: Wolfgang, un niño de diez años con un cociente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, se ve obligado a vivir con su padre, Carles, a quien no ha visto nunca, tras la repentina muerte de su madre. Carles afronta el reto con ganas y voluntad, pero Wolfgang no soporta su desorden ni su desorganización y lo considera un “bajocien” por su falta de intelecto. Así que, a escondidas, Wolfgang planea conseguir su sueño: entrar en la academia de música Grimald de París, donde estudió su madre, y convertirse en el mejor pianista del mundo.

Javier Ruiz Caldera es el director de una de las películas más interesantes de nuestro cine este 2025. La historia es la adaptación de la novela más personal de Laia Aguilar, que además ejerce como co-guionista de la historia. Con Miki Esparbé como protagonista, 'Wolfgang' explora las conexiones humanas, pese a estar en momentos totalmente diferentes de la vida. Y sí, profundiza en temas tan importantes y complejos como la paternidad, la salud mental o el suicidio. "Veo esta tendencia de que a veces se tiende a infantilizar a los más pequeños sobre temas delicados y me doy cuenta de que en realidad nos pasa la mano por la cara muchísimas veces. Está muy bien adaptar el discurso e intentar ser cercanos, pero no evadir hablar de determinados temas por el simple hecho de que son niños pequeños. Creo que es importante abordarlo", se sinceró el actor en una entrevista para eCartelera.

Fecha de estreno: 25 de julio

Escandalosas

Sinopsis: Ambientada en 1930 narra la vida de las rebeldes hermanas Mitford. Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah, las hijas del segundo barón Redesdale y su esposa Sydney Bowles, protagonizan una historia de lazos familiares y traiciones, escándalo público, extremismo político, amor y desamor. ¿Cómo y por qué estas mujeres, reacias a conformarse, estaban tan adelantadas a su tiempo y qué las impulsó a seguir caminos tan diferentes, complejos y a menudo peligrosos?

Basada en la novela 'The Mitford Girls' de Mary S. Lovell, esta serie que podremos ver en Movistar Plus+ está ambientada en los años treinta del siglo XX. Narra la historia de las seis hermanas Mitford, aristócratas británicas cuyas vidas tomaron derroteros radicalmente distintos: Jessica se convirtió en socialista y luchó en la Guerra Civil española, Unity llegó a ser amiga cercana de Hitler, Diana se casó con un prominente líder fascista... por nombrar un par. Bessie Carter encarna a Nancy Mitford; Joanna Vanderham interpreta a Diana Mitford; Shannon Watson asume el papel de la polémica Unity; Zoe Brough da vida a la rebelde Jessica; Isobel Jesper Jones aparece como la reservada Pamela; y Orla Hill completa el sexteto interpretando a la menor, Deborah

Fecha de estreno: 26 de julio

Estrenos en Disney Plus

20.000 leguas de viaje submarino

Sinopsis: Martín y Pola responden a un S.O.S. y se marchan de improvisto a la dimensión Verne, donde luchan contra las fuerzas del Mal encarnadas en Ayrton, un codicioso pirata obsesionado con el poder. Paralelamente, Diego y sus amigos descubren que algo se ha escapado de la Dimensión Verne a la Tierra y van a buscarlo con la ayuda de Pompilio y Claudio , en el submarino Pompilius.

¿Cuántas veces hemos visto '20.000 leguas de viaje submarino' en el cine o en la televisión? Junto a 'La vuelta al mundo en 80 días' y 'Viaje al centro de la Tierra', es una de las historias más famosas del escritor Julio Verne. Ahora tenemos esta adaptación en formato de miniserie, producida en México, y que podremos ver en Disney Plus. Con Óscar Jaenada como uno de los protagonistas, esta nueva adaptación mezcla elementos de la obra de Verne para darnos una visión diferente. Secuela directa de la serie 'Viaje al centro de la Tierra' que, aunque no tuvo buenas críticas, sí que destacaba por su apartado visual.

Fecha de estreno: 23 de julio

Más estrenos semanales: