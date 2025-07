TVE ha actualizado los contratos audiovisuales con las diferentes productoras hasta el mes de junio. Y dentro de esta actualización podemos ver como TVE confirma que pondrá en marcha un nuevo formato de prime time con El Terrat, la productora de 'La Revuelta' y de 'Futuro Imperfecto'.

Así, tras el buen funcionamiento del programa de David Broncano en el access prime time a pesar de su bajada en los últimos meses y también de lo bien que ha funcionado el espacio de Andreu Buenafuente hasta su última bajada, TVE seguirá confiando en la productora con nuevos proyectos.

Según se puede ver en esta lista de contratos de producciones audiovisuales desde enero hasta junio de 2025, TVE ha encargado un nuevo formato para el prime time a partir de septiembre a El Terrat por un coste de 6.248.069 euros. Cabe señalar que esto supone casi el doble de lo que cuesta 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente, cuyo presupuesto es de 3.025.428 euros.

¿Eva Soriano, la presentadora del nuevo programa de TVE con El Terrat?

Se desconocen más detalles de este nuevo formato aunque según publicó El Confidencial Digital hace unas semanas, se trataría de un nuevo programa de humor que conducirá Eva Soriano ('Cuerpos especiales') en lo que será su vuelta al prime time de TVE tras conducir la última temporada de 'La noche D' en 2022.

Según el citado medio, el nuevo programa de TVE producido por El Terrat será en directo, con público en plató, llamadas telefónicas y secciones interactivas, todo ello con el tono gamberro, improvisado y participativo que ha hecho famosa a Eva Soriano.

Cabe decir que aunque en un principio se habló de que el programa podría llegar en verano, la propia Eva Soriano ya nos lo desmintió en una entrevista. "Hay un rumor por ahí de algo que puede salir, pero ya os digo yo que un programa de verano no va a ser, primeramente porque yo necesito vacaciones. Yo si no me voy a morir. Yo soy una persona que trabaja en la radio todos los días. Yo necesito descansar, yo necesito irme un rato a que me dé agua en el culo de vacaciones. Con lo cual, eso, lamentablemente, no va a poder ser. Me encantaría tener un late night, por supuesto, y eso es algo que yo voy a proyectar, porque si lo proyecto yo creo que en algún momento vendrá, pero creo que las cosas no van por ahí. Nada es lo que parece", nos dijo.

"Lo único que puedo decir es que en verano no me vais a ver en televisión. Ahora, ¿a la vuelta de vacaciones? Quién sabe. Ojalá. Es que nada se sabe. Al final en este sector, Aitor me da la razón que es como muy.... En un principio hay cosas, luego no, luego sí. Yo no voy a contar nada porque se gafan las cosas, pero no hay nada que me gustara más, que me hiciera más ilusión que empezar algo en esta santa casa", terminó diciéndonos Eva Soriano al respecto de este posible nuevo programa en TVE.