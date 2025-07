El problema de salud que sacude a Terelu Campos antes de su debut en 'Fiesta' como presentadora

A muchos espectadores les sorprendió no ver a Terelu Campos en el último programa de '¡De viernes!', donde colabora. Algunos especulaban con la posibilidad de que se ausentara para no tener que hablar del nuevo conflicto entre su hermana, Carmen Borrego, y su hija, Alejandra Rubio. Pero nada más lejos de la realidad.

Este sábado 19 de julio, 'Fiesta' ha conectado en directo con el teatro donde Terelu Campos se estaba preparando para una nueva función de su obra, 'Santa Lola'. Desde allí, la colaboradora ha desvelado el motivo por el cual no acudió la noche anterior a su puesto de trabajo en el programa nocturno de Telecinco.

Con la sinceridad que la caracteriza, la hija mayor de María Teresa Campos ha confesado que "cogí un virus en República Dominicana". Se trata de una dolencia estomacal, pillada durante sus recientes vacaciones al otro lado del charco, que ha obligado a la malagueña a cancelar, según ella por primera vez en su vida, un compromiso profesional.

"Ayer no pude ir a '¡De viernes!'. Yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo", ha asegurado durante su conexión con Emma García y el resto de los colaboradores de 'Fiesta'. Sin embargo, Terelu Campos es consciente de que la salud está por encima de todo: "Ayer estuve un poco pachucha porque cogí un virus en República Dominicana, que estuve unos días y vine fastidiada".

Terelu Campos sustituirá a Emma García al frente de 'Fiesta' este verano

Aunque Terelu Campos aprovechó la conexión para justificar su comentada ausencia la noche anterior en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona, su intervención en el espacio verpertino tenía un claro objetivo: anunciar oficialmente que será ella la que sustituya a Emma durante sus vacaciones de verano. Un reto que afronta entusiasmada: "Tengo muchas ganas, estaba muy contenta y me apetece mucho. Soy una buena cuidadora de cortijos", bromea.

Pese a su dilatada experiencia como presentadora, Terelu Campos reconoce que sigue sintiendo el peso de la responsabilidad, ya que no es nada fácil conducir un programa del estilo de 'Fiesta'. "Siempre tengo algo en el estómago. Es por respeto al público, a las personas que miramos", asegura. Además, ha explicado que, debido a este nuevo proyecto profesional, ha tenido que "reorganizar fechas" de su obra de teatro. Aunque la función prevista para este sábado en San Pedro del Pinatar (Murcia) no había posibilidades de moverla.

Este 2025 está siendo uno de los grandes años de Terelu, tanto a nivel profesional como personal. A su recién estrenada experiencia como abuela tras el nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, se han unido importantes retos profesionales, como su paso por 'Supervivientes 2025' o su debut como actriz de teatro. Para relajarse y desconectar, la colaboradora se marchó unos días al Caribe, donde pilló el virus.

Su breve estancia en República Dominicana le pasó factura

"He ido a República Dominicana a descansar. Llegué el sábado y el miércoles cogí el avión para estar aquí el jueves por la mañana", ha explicado sobre su breve estancia al otro lado del charco. La emoción embargaba a la hermana de Carmen Borrego cuando el programa proyectó un vídeo homenaje sobre su larga trayectoria profesional. En muchas de las imágenes se la podía ver junto a su madre, María Teresa Campos, con la que trabajó en varios programas.

"Son recuerdos profesionales y personales", reconocía, visiblemente emocionada. A la pregunta de si cree que su madre estaría orgullosa de ella tras todo lo que ha hecho este año, Terelu Campos ha reconocido que sí lo estaría de verla sobre las tablas, aunque no tanto de su paso por 'Supervivientes': "Mi madre me diría que qué me ha pasado por la cabeza". "Con lo del teatro estaría contenta, pero con lo otro me habría dicho que qué necesidad había", añade.

La periodista concluía su intervención en 'Fiesta' agradeciendo al equipo su confianza: "He recibido mensajes y es maravilloso que estéis contentos con que vaya y que podamos hacer cosas bonitas". De esta forma, ha puesto de manifiesto lo ilusionada que está por hacerse cargo de una de las secciones de 'Fiesta' en su versión veraniega, que arrancará el próximo sábado 26 de julio.