El actor Armando del Río despacha su opinión sobre Ayuso con tres palabras que pocos se han atrevido a usar

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar envuelta en la polémica. Hace unos días se conocía la noticia de que la presidenta madrileña había pasado el fin de semana con su familia en un chalé con piscina adquirido por la Comunidad de Madrid. Esto después de criticar a Pedro Sánchez por disfrutar de sus vacaciones en inmuebles propiedad del Estado.

Tres días después de saltar la polémica, Ayuso ha dado explicaciones ante los medios de comunicación. En su intervención de este lunes, 21 de julio, la política del PP se ha defendido de las acusaciones de la oposición madrileña asegurando que forma parte de "otro ataque personal contra ella". "He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios", dejó claro.

La presidenta madrileña tampoco ha desaprovechado la ocasión para atacar nuevamente a Pedro Sánchez: "Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie y tengo que ver cómo se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y ninguna transparencia porque todavía no se sabe nunca quién va y que se negocia en esos palacetes. Se quieren tapar prostíbulos y que el suegro (de Sánchez) recibía sobres en dinero negro y cuatro pisos pagados con estas tramas".

Isabel Díaz Ayuso se defiende de las críticas

Ayuso ha insistido en que "se intenta de manera chavista desprestigiar a la gente". Y ha recordado que lleva años con el sueldo congelado: "Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes. ¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Me pago mi casa y si voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo".

"Y si me fuera debajo de un puente le buscarían la trama en el terreno del puente, a ver si el propietario del terreno es de no sé dónde. Así es como funcionan conmigo, en el ataque personal desde hace seis años, haga lo que haga", ha denunciado. Y ha continuado con sus ataques al presidente del Gobierno, asegurando que "un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año. ¡Qué me van a equiparar los viajes a República Dominicana, que son centenares, los cuatro palacios durante siete años, todos los gastos de 15 ministros con dos días con el tupper de mi casa! Van apañados".

Sobre las instalaciones de Rascafría, Isabel Díaz Ayuso ha explicado que es "un terreno que se ha recuperado para todos los vecinos, para todos los madrileños, con una ermita y con una serie de dotaciones". "Para difamar vamos a gran velocidad en este país pero para rectificar nos quedamos en una esquina de una noticia en la página impar y si puede ser al lado de los crucigramas", ha sentenciado.

Armando del Río, demoledor con Ayuso: "Anormalidad de persona"

Esta intervención de la líder del PP madrileño, lejos de servir para apaciguar la polémica, ha generado otra nueva. Y es que el hecho de alegar como defensa que se llevó el tupper de casa y compró en el Covirán con sus propios medios ha generado las burlas de muchos usuarios de las redes sociales. Entre los más duros con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido el actor Armando del Río.

El intérprete ha adjuntado en su cuenta de X el vídeo de Ayuso dando explicaciones ante los medios, al que ha añadido el siguiente comentario, absolutamente demoledor. "Mira, lo siento, pero si votáis a esta anormalidad de persona, sois iguales o peores que ella…", ha escrito. Un mensaje que ya cuenta con 3.000 likes y que ha dado pie a numerosas reacciones, la inmensa mayoría apoyando sus palabras.