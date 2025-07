Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del martes 22 de julio: el pacto de María y Gabriel y una posible marcha

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta acudía a ver a Fina y le explicaba que ha decidido no irse a Londres e interrumpir sus planes de formar una familia con Pelayo y le dejaba claro que no está dispuesta a saber que Fina se quedaría relegada a un segundo plano y que el bebé no crecería en una familia feliz. Después de lo sucedido, Pelayo acudía a Damián y no dudaba en arremeter contra Fina y su suegro optaba por tratar de conseguir que su hija vuelva a cambiar de opinión pero ella sigue en sus trece.

Por su lado, Gabriel insistía en seguir ganándose a Begoña y no dudaba en invitarle a otra cita pero ella le rechazaba. Tras ello, María trataba de ayudarle y le aconsejaba que para conseguir ganarse a Begoña lo mejor es que primero se gane el cariño de Julia y él optaba por seguir sus consejos.

Irene les contaba a don Pedro y Digna que le ha contado a Cristina que es su madre y que no quiere saber nada de ella. Lejos de ayudarla, su hermano no dudaba en reprocharle lo que ha hecho. Tras ello, Irene trataba de que Cristina le perdone y optaba por entregarle las cartas que le escribió cuando era pequeña con ayuda de Claudia. Por su parte, Cristina trataba de saber la verdad y no dudaba en preguntárselo a sus padres y tras ver que su hija le rehuía, su madre Ana decidía presentarse en la colonia.

Paralelamente, Damián confesaba a Andrés que trajo a Cristina para desestabilizar a don Pedro pues era la hija que Irene dio en adopción. Y en la fábrica las cosas se complicaban después del sabotaje de Gabriel con la fórmula de Lavanda del Rey pues ahora se enfrentaban a una nueva amenaza en la producción por la escasez de esencia de lirio, lo que llevaba a Andrés a pensar que pueden estar siendo víctimas de un espionaje empresarial.

Finalmente, Andrés volvía a ver a Gabriel con Begoña después de que el abogado ayudara a Julia con sus deberes y sentía celos hacia la cercanía de su cuñada con su primo. Tras ello, Andrés no dudaba en hacer una serie de comentarios bastante impertinentes hacia su primo provocando que Begoña se mostrara muy molesta con la actitud de su amado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 355 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 22 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 355 de 'Sueños de Libertad' del martes 22 de julio

Luis y Cristina en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés trata de disculparse con Begoña tras la discusión que tuvieron por la actitud de él hacia Gabriel pero lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires pues Begoña no entiende la actitud de Andrés hacia Gabriel. Mientras él sigue mostrando sus celos.

Cristina sigue muy perdida tras saber sus verdaderos orígenes y ante la preocupación de Luis, la joven decide abrirse en canal y confesarle que se ha enterado de que su madre biológica es Irene. El perfumista le recomienda que le de una oportunidad a su madre adoptiva para que le explique y también a Irene. Paralelamente, Claudia le entrega a Cristina las cartas de Irene y tras leerlas decide citarse con ella pero la joven es incapaz de perdonarle a su madre biológica que le abandonara.

En la fábrica siguen inmersos con la crisis en la producción y Gabriel se presenta con una solución ante la escasez de lirio volviéndose a situar como el salvador ganándose aún más la admiración de algunos y las sospechas de otros. Por otro lado, tras descubrir por Begoña que don Pedro le negó la ayuda a Diosdado decide encararse con el empresario y Digna termina recriminando su actitud a su sobrino.

Julia visita a Teo para pedirle perdón por haber revelado su plan de fuga pero lejos de guardarle rencor, el niño le agradece el gesto. Pero si hay algo que sigue teniendo intranquilo a Teo es la enfermedad de Gema y por ello Luz no duda en tranquilizarle y le explica todo lo que tiene que saber sobre los problemas del corazón de su tía.

Tras lo sucedido con Irene, Cristina no duda en cuestionarle a Damián sobre el motivo por el que la contrató y cuándo él no duda en confesarle que la usó para su guerra con don Pedro, ella toma la firme decisión de abandonar la fábrica. Y tras ello, Damián le informa de su decisión a Irene pidiéndole perdón por lo que ha pasado. Finalmente, Gabriel descubre a María moviendo un pie y ella termina confesando que está recuperando sensibilidad y le pide ayuda para buscar un neurólogo y que guarde silencio.