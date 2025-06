Verónica Dulanto y Frank Blanco clarifican el futuro de 'Tardear' ante las dudas sobre su continuidad

Hace dos semanas era Frank Blanco el que hablaba de la continuidad de 'Tardear' al desear que el programa siga más allá del verano y pueda cumplir dos años en las tardes de Telecinco. Este lunes ha sido Verónica Dulanto la que se ha pronunciado sobre el futuro más cercano del magacín.

Desde el salto de Ana Rosa a las mañanas y la nueva etapa de 'Tardear' con Frank Blanco y Verónica Dulanto mucho se ha rumoreado sobre que todo era un parche hasta que Telecinco encontrara otro formato más competitivo para la franja vespertina.

De hecho, en los últimos meses han salido varios rumores. Por un lado, la posibilidad de que Telecinco hiciera un nuevo magacín con Mandarina ('De Viernes') y por otro que Terelu Campos podría ser la encargada de presentar ese nuevo programa de tarde en lugar de Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Y es que aunque 'Tardear' ha conseguido superar a 'La familia de la tele' en TVE, el espacio producido por Unicorn Content no termina de cuajar en la parrilla de tarde de Telecinco sin apenas llegar al 10% en los últimos meses. Algo que hace que desde Mediaset pudieran optar por apostar por otro formato para sus tardes como hará con la puesta en marcha de 'Agárrate al sillón', un nuevo concurso con Eugeni Alemany que sustituirá a 'Reacción en cadena' con Ion Aramendi.

Verónica Dulanto avanza que pasará con 'Tardear' este verano

Verónica Dulanto y Frank Blanco hablan con Jordi González en 'Tardear'

Por lo pronto, 'Tardear' se mantendrá en la parrilla de Telecinco durante el verano tal y como Frank Blanco y Verónica Dulanto han aclarado este lunes cuando hablaban con Jordi González. Y es que después de que le invitaran al programa, el catalán trataba de saber si ellos iban a seguir presentando en verano o se iban a marchar de vacaciones.

"¿Oye Jordi sabes lo que nos ilusionaría mucho a nosotros? Que mientras llega ese proyecto vengas un día a vernos si te dejan", le decía Verónica. "Claro no sabemos si es posible", apostillaba Frank Blanco en alusión a que quizás en la cadena en la que va a trabajar no le dejaban ir a Telecinco. "Hombre posible es siempre y cuando el plató esté bien acondicionado. Si me lo ponéis a 20 o 22 voy", les contestaba él.

"Oye pero una cosa, pregunto a los presentadores de este programa, ¿vosotros no paráis en verano, vais a seguir trabajando todo el verano?", les cuestionaba. "Bueno el programa seguirá, un día uno, otro otro de algún modo, pero 'Tardear' estará aquí", le respondía Frank Blanco de primeras.

"Como has dicho no hay que estresarse así que hay que tomarse las cosas con calma. Entonces yo me voy a ir de vacaciones en breve, se quedará Frank y luego al revés", apostillaba Verónica Dulanto dejando claro que ambos presentadores se turnarán este verano sus vacaciones y el otro conducirá el espacio en solitario. "Bueno que si un día voy a alguien me encontraré", comentaba Jordi González. "Por supuesto, me gustaría que fuera con los dos, pero bueno", terminaba diciéndole Dulanto.