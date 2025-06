'Valle Salvaje', avance del miércoles 4 de junio: La última jugada de Adriana y el as de Victoria

'Valle Salvaje' ha vuelto a cambiar de horario desde este lunes en La 1 después de que TVE haya decidido reestructurar sus tardes y adelantar sus seriales. Así, la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas vuelve a arrancar a las 17:00 horas tras 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara no dudaba en volver a encararse con don Hernando tras no encontrar su libro de filosofía. Tras ello, aseguraba ante Irene que está deseando que se marche a la villa de Madrid.

Isabel advertía a Amadeo que les va a necesitar a él y a Eva dando el 100% de cara a la boda de José Luis y Victoria. Y después, él no dudaba en advertir a su hermana y de pedir ayuda a Luisa.

Por su parte, Matilde decidía no callar más y le decía a Atanasio que su madre Raimunda se está muriendo pero ella no quiere decirle nada. Mientras, Felipe dejaba claro que está dispuesto a contar toda la verdad sobre el duque a todo el reino y Mercedes le dejaba claro a Victoria que su final está cerca.

Tras la guerra desatada con Adriana, Julio se interesaba por saber cómo está Úrsula con su hermano Rafael y no dudaba en confirmarle que le gusta mucho a su hermano.

Después, Rafael le dejaba claro a su hermano que lo de Adriana no se va a volver a producir y Julio le hacía una propuesta a su hermano para apartarlo definitivamente de su mujer: pedirle la mano a Úrsula y que se case con ella. Finalmente, Adriana le hacía una petición desesperada a Rafael para que no escoja a Úrsula porque no le conviene y que ella le sigue queriendo.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el miércoles 4 de junio sobre las 17:00 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 181 de 'Valle Salvaje' de este miércoles 4 de junio

Úrsula y Rafael en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio insiste a Rafael que lo mejor para todos es que le pida la mano a Úrsula y se case con ella porque Adriana y él no tienen futuro juntos y así Adriana podrá pasar página.

Mercedes le deja claro a Victoria que sino se marcha de Valle Salvaje todo el mundo se enterará de que ha mantenido una relación secreta con José Luis desde hace años a espaldas de su hermana Pilara. Pero Victoria saca el as que tiene guardado bajo la manga para evitar que Felipe cuente la verdad y amenaza a Mercedes.

Tras ello, Victoria le dice a su prometido que no es buena idea casar a su hija con el hijo del marqués de Valdemiranda. Y por otro lado, Victoria les pide a sus sobrinas Úrsula y Adriana que le ayuden con los preparativos de la boda.

Raimunda le pide a Matilde que le prometa que una vez ella fallezca se marchará con su hijo Atanasio lejos de Valle Salvaje pues no quiere que su hijo siga viviendo allí. Paralelamente, don Hernando deja caer a José Luis que debería contratar a Raimunda para la Casa Grande.

Adriana insiste en pensar que hay algo más en el acercamiento de Úrsula a Rafael mientras su prima le confiesa a Rafael que ojalá las cosas hubieran sido muy diferentes. Y tras ello le pide a Luisa que le ayude con su estrategia para desenmascararla y ella accede.