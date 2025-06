'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 3 de junio: Julio da un golpe definitivo a Adriana y Rafael

'Valle Salvaje' ha vuelto a cambiar de horario desde este lunes en La 1 después de que TVE haya decidido reestructurar sus tardes y adelantar sus seriales. Así, la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas vuelve a arrancar a las 17:00 horas tras 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis les dejaba claro a Julio y a Adriana que no se pueden marchar. Mientras, Luisa le confesaba a Adriana que ha visto la maldad de Úrsula tal y como ella le había advertido. Y precisamente Úrsula le decía a Adriana que está deseando que se vaya con Julio a Francia después de ver que Rafael no siente lo mismo por ella.

Bernardo y Felipe tenían un fuerte enfrentamiento después de que el primero le pida al segundo que se marche para siempre de las tierras. Pero Felipe no dudaba en hablar con Luisa. Y finalmente aseguraba a Mercedes que está dispuesto a contar toda la verdad siguiendo su trato.

Irene confesaba que ve a Francisco un muchacho muy capaz de convertirse en el nuevo mayordomo de la Casa Grande gracias a las instrucciones de Isabel y el chico se quedaba descolocado.

Mientras, Don Hernando aprovechaba un momento a solas con Bárbara para hablar seriamente con ella y preguntarle si ha tenido relaciones íntimas con su hijo. Después, Bárbara no dudaba en hablar con Leonardo y contarle todo.

Por último, José Luis volvía a enfrentarse con Mercedes y le amenazaba asegurando que cualquier ataque hacia su prometida lo tomará como un ataque contra él. Y Mercedes le decía a Victoria que sabe que le tiene miedo.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 3 de junio sobre las 17:00 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 180 de 'Valle Salvaje' de este martes 3 de junio

Victoria y Mercedes en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara no duda en volver a encararse con don Hernando tras no encontrar su libro de filosofía. Tras ello, asegura ante Irene que está deseando que se marche a la villa de Madrid.

Isabel advierte a Amadeo que les va a necesitar a él y a Eva dando el 100% de cara a la boda de José Luis y Victoria. Y después, él no duda en advertir a su hermana y de pedir ayuda a Luisa.

Por su parte, Matilde decide no callar más y le dice a Atanasio que su madre Raimunda se está muriendo pero ella no quiere decirle nada. Mientras, Felipe deja claro que está dispuesto a contar toda la verdad sobre el duque a todo el reino y Mercedes le deja claro a Victoria que su final está cerca.

Tras la guerra desatada con Adriana, Julio se interesa por saber cómo está Úrsula con su hermano Rafael y no duda en confirmarle que le gusta mucho a su hermano.

Después, Rafael le deja claro a su hermano que lo de Adriana no se va a volver a producir y Julio le hace una propuesta a su hermano para apartarlo definitivamente de su mujer. Finalmente, Adriana le hace una petición desesperada a Rafael para que no escoja a Úrsula porque no le conviene y que ella le sigue queriendo.