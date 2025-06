'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 10 de junio: Adriana entre la espada y la pared por culpa de Úrsula

Pese a que TVE anunciaba que 'Valle Salvaje' recuperaba su horario de las 17:00 horas desde el lunes, cada día la cadena pública ha seguido ampliando 'La familia de la tele' retrasando el inicio de sus series en hasta quince minutos. Así, desde el jueves la serie arranca a las 17:15 horas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le decía a Adriana que le apoya en todo siempre pero que no hay nada en lo que desconfiar de Úrsula tras leer sus cartas. Pero Adriana insistía en que sabe perfectamente lo que ha venido a hacer su prima.

Francisco le pedía perdón a Irene por su actitud hacia ella y le prometía que no volverá a repetirse tras la reprimenda de Isabel. Paralelamente, Amadeo trataba de saber cuál es la decisión de Isabel con su hijo.

Victoria no dudaba en encararse con Bernardo por no haber enviado las invitaciones de su boda a quién correspondía. Asimismo, Victoria trataba de sonsacar a Isabel que sabe de la relación entre Bernardo y Mercedes. Y Mercedes trataba de aliarse con don Hernando después de que asegure que el ducado no está en buenas manos.

Por su parte, Leonardo le pedía a Bárbara que le dijera que no está enamorado de él y ella dejaba claro que no puede. Mientras Atanasio se reunía con el duque, dispuesto a contarle la verdad.

Bárbara acudía a Rafael para pedirle ayuda con Adriana y le dejaba caer que desde que le conoció a su hermana no para de sufrir. Por otro lado, Adriana y Úrsula tenían un fuerte enfrentamiento y Julio le decía que pronto se marcharán de allí aunque Adriana dejaba claro que no piensa marcharse.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el martes 10 de junio sobre las 17:15 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 185 de 'Valle Salvaje' del martes 10 de junio

Francisco e Irene en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana deja claro a Julio que no piensa parar hasta desenmascarar a Úrsula y su marido le advierte de que su prima está dispuesta a denunciarla ante la santa hermandad por su locura.

Paralelamente, Úrsula no duda en llorar ante Rafael asegurando que ella no se merece esto. Y Julio insiste a Rafael con la idea de pedirle matrimonio a Úrsula para liberar a Adriana de su tormento y parece que su hermano está dispuesto a seguir sus consejos y le pide matrimonio a Úrsula.

Bárbara vuelve a tener un desencuentro con don Hernando por llenar a su hermano Pedrito de historias cruentas al hablarle de las guerras. Mientras, Leonardo le advierte a Bárbara que cualquier cosa es mejor que criarse con su padre y que lo mejor es que lo aleje de él. Tras ello es Leonardo el que se enfrenta a su padre por utilizar a Pedrito.

José Luis se entera de que Victoria y Mercedes han llegado a un acuerdo a sus espaldas con el que Mercedes le comprará la casa pequeña a su prometida. Y precisamente, Victoria sorprende a Bernardo y Mercedes en plena intimidad.