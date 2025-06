'Valle Salvaje', avance del lunes 9 de junio con el rechazo de Adriana a Julio y una verdad ve la luz

Pese a que TVE anunciaba que 'Valle Salvaje' recuperaba su horario de las 17:00 horas desde el lunes, cada día la cadena pública ha seguido ampliando 'La familia de la tele' retrasando el inicio de sus series en hasta quince minutos. Así, desde el jueves la serie arranca a las 17:15 horas.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Raimunda les pedía a Atanasio y Matilde que la dejen morir con dignidad mientras la novia de su hijo le dice que su vida está en manos de Dios. Y finalmente, la mujer perdía su vida.

Eva está preocupada con que su hermano Amadeo esté enamorado de Isabel y sobre todo de que su sobrino Francisco beba los vientos por Irene por lo que eso pueda suponer para ambos y sus recién inaugurados trabajos en la Casa Grande.

Precisamente, Francisco aprovechaba para seguir conociendo a Irene. Y después, Isabel amenazaba al nuevo criado con despedirle si sigue molestando a la señorita Irene. Y Leonardo le dejaba claro a su padre que no piensa renunciar a vivir en el valle y mucho menos a la mujer que ama, es decir Bárbara.

Adriana trataba de saber que es lo que le pidió Victoria a Úrsula antes de llegar a Valle Salvaje. Tras ello, Luisa conseguía las cartas de Úrsula y se las entregaba a Adriana, que no dudaba en advertir a Julio y Rafael de cómo es en realidad su prima. Después, Rafael intentaba sonsacar a Úrsula como se enteró del fallecimiento de su primo Gaspar.

Mientras Victoria trataba de conseguir que Felipe guarde silencio tras presentarse en la cena de los Gálvez de Aguirre y don Hernando, Mercedes la volvía a advertir de que como siga haciendo uno de sus movimientos, Felipe lo contará todo.

¿Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el lunes 9 de junio sobre las 17:15 horas antes de 'La Promesa' y tras 'La familia de la tele'?:

Avance del capítulo 184 de 'Valle Salvaje' del lunes 9 de junio

Bárbara y Leonardo en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le dice a Adriana que le apoya en todo siempre pero que no hay nada en lo que desconfiar de Úrsula tras leer sus cartas. Pero Adriana insiste en que sabe perfectamente lo que ha venido a hacer su prima.

Francisco le pide perdón a Irene por su actitud hacia ella y le promete que no volverá a repetirse tras la reprimenda de Isabel. Paralelamente, Francisco trata de saber cuál es la decisión de Isabel con su hijo.

Victoria no duda en encararse con Bernardo por no haber enviado las invitaciones de su boda a quién correspondía. Asimismo, Victoria trata de sonsacar a Isabel que sabe de la relación entre Bernardo y Mercedes. Y Mercedes trata de aliarse con don Hernando después de que asegure que el ducado no está en buenas manos.

Por su parte, Leonardo le pide a Bárbara que le diga que no está enamorado de él y ella deja claro que no puede. Mientras Atanasio se reúne con el duque, dispuesto a contarle la verdad.

Bárbara acude a Rafael para pedirle ayuda con Adriana y le deja caer que desde que le conoció a su hermana no para de sufrir. Por otro lado, Adriana y Úrsula tienen un fuerte enfrentamiento y Julio le dice que pronto se marcharán de allí aunque Adriana deja claro que no piensa marcharse.