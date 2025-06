Pelayo Díaz levanta ampollas con la confesión que cuestiona la sexualidad de Montoya tras 'Supervivientes 2025'

Pelayo Díaz se ha sentado en 'De Viernes' para hacer balance de su paso por 'Supervivientes 2025', marcado sobre todo por su animadversión con Montoya. Esto es lo que ha centrado parte de su entrevista.

"¿Puede haber algo de celos por el protagonismo de Montoya? Ese mal rollo que enseguida tuvisteis, ¿por qué estaba provocado?", le ha preguntado en primer lugar Ángela Portero.

"A ver, yo creo que en las dos palabras que nos cruzamos automáticamente nos dimos cuenta de que no había feeling. Pero que no haya feeling no quiere decir, al menos por mi parte, que no tenga que haber un respeto, una educación o que no tengas que esforzarte en una convivencia, porque no íbamos a unas convivencias religiosas, pero un mínimo de respeto sí", ha respondido Pelayo Díaz.

"Ahora que veo las imágenes, me alegro de que el regidor de 'Supervivientes' me sentara detrás (en La Palapa) porque las caras que ponía son de miedo", ha añadido el exconcursante, atacando una vez más a Montoya.

Además, ha señalado que había detectado una obsesión hacia él: "Era el único al que le dedicaba esos monólogos. Cuando yo llegaba a los Oráculos, pensaba que había tenido una convivencia medianamente buena con él y lo que descubría es que no paraba de hablar de mí mal".

"La percepción es que te dolía su protagonismo", le ha arreado Antonio Rossi. "A mí qué me va a doler su protagonismo. Me hubiera gustado más que disfrutara de su protagonismo sin involucrarme a mí y sin nombrarme cada día. Y además, no me puedo sentir aludido porque la mitad de las veces no me hablaba a la cara y la otra mitad no le entendía", ha replicado, ridiculizando la forma de hablar de Montoya.

"Estás dibujando como una fijación de Montoya hacia ti", ha apuntado Beatriz Archidona, presentadora de 'De Viernes'. Ha sido en ese preciso momento cuando Pelayo Díaz se ha deslenguado: "Hubo un momento en el que pensaba que yo le gustaba. A veces me pregunté si Montoya era gay y yo le gustaba. Lo prometo".

Ante tal bomba, Archidona le ha cuestionado: "En qué te basas porque es un tema… Quiero decir, la condición sexual de cada uno es muy personal. ¿En qué notabas eso?". "Son sensaciones. Partimos de que yo tengo muy mal radar. Yo nunca sé con quién le gusta acostarse a la gente, no es de mi incumbencia, pero es verdad que yo veía una fijación y una obsesión que solo han tenido gente con la que me he acabado acostando", ha soltado Pelayo,

"¿Y lo has descartado ya o todavía tienes dudas?", le ha preguntado con sorna Antonio Montero. "No he vuelto a pensar en ello. Afortunadamente, he pensado lo justo en él y he tenido que dirigirme a él lo justo porque, aparte de no tener conversación, no tiene educación", ha rematado Pelayo Díaz con crudeza.