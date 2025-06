Los Mozos de Arousa hablan muy claro de la cancelación de 'Reacción en cadena': "Hay mucha incertidumbre"

Tras más de dos años de emisiones, 'Reacción en cadena' se despedirá de los espectadores de Telecinco próximamente tras su imparable declive en audiencias. Una significativa bajada en su popularidad que comenzó tras la salida de Los Mozos de Arousa del concurso, el trío gallego que se resistió en el formato más de dos años acumulando un bote millonario. Y precisamente ellos no han dudado en pronunciarse sobre la cancelación del formato.

En una reciente entrevista para El Español Raúl, Borjamina y Bruno se han sincerado sobre qué opinan del fin del concurso y cómo conocieron la noticia. "Pienso que, ya que se habían hecho cambios en la mecánica recientemente, lo suyo habría sido darle un poco más de tiempo para ver cómo iba evolucionando la audiencia", comienza lamentando Borja, señalando algunos de los cambios del formato.

Los Mozos de Arousa se pronuncian sobre la cancelación de 'Reacción en cadena'

"Ya ha habido momentos anteriores en los que el programa estuvo 'en la UCI' y finalmente salió adelante, por lo que aún albergo algo de esperanza de que esta vez pueda ser así. Mientras queden entregas por emitir, todo puede pasar…", continúa explicando al citado medio el miembro de Los Mozos de Arousa. A su vez, Bruno asegura que "todo programa de televisión tiene un principio y un final, de todas formas, no tiene porqué ser un punto y final".

Raúl Santamaría, el mayor de los dos hermanos, también se mostró preocupado por el equipo del programa. "Ya viví ese drama desde dentro una vez y sé perfectamente por lo que están pasando ahora mismo. Al final, no puedo pensar en otra cosa. Fueron muchos meses juntos y de muchos incluso conozco sus circunstancias personales. Me solidarizo con ellos y espero que les salgan cosas nuevas pronto", señala el joven.

"Por el gran equipo que está detrás y que se lo curra un montón", destaca Borjamina, que guarda muy buenos recuerdos de su paso por 'Reacción en cadena'. "Al final fue mucho tiempo grabando y es como que se acaba una historia que fue muy bonita", explica el gallego, que además lamenta todos "los concursantes que no tendrán la oportunidad de vivir el formato". Con su salida de la programación aún por determinar, Los Mozos de Arousa también se han pronunciado sobre cómo debería orquestarse dicho final.

"Dejemos de ver las cancelaciones como fracasos"

"Veremos qué final deciden darle", comenta Bruno a El Español, mientras Raúl insiste en que deben despedirse "de una forma especial, me parece que sería lo justo para los espectadores y para todo el equipo". "De hecho, actualmente, es el programa diario más longevo de la parrilla de Telecinco. Me entristecería que despidan el programa como un día cualquiera, por la puerta de atrás, y no vuelva nunca más", recalca Borjamina.

Y el DJ de Los Mozos de Arousa no se queda ahí. "'Reacción en cadena' merece una fiesta, como tuvo en su día '¡Ahora Caigo!', no un funeral. Dejemos de ver las cancelaciones como fracasos, que no siempre lo son, y en este caso para nada. Ya les gustaría a muchos programas durar tanto y ser lo más visto de la cadena, como 'Reacción en cadena' lo fue durante tanto tiempo", resuelve el menor de los Santamaría.

"Fue Bruno quien compartió la noticia de la cancelación nada más leerla y enseguida nos pusimos en contacto con nuestro redactor para confirmarlo, ya que no sería la primera vez que leíamos esa información sin ser cierta", desvela Raúl sobre cómo descubrieron las malas noticias del formato. "A los tres nos da mucha pena, porque no deja de ser parte de nuestra historia y, como decía, también por el equipo. Aunque ya no estuviéramos, seguíamos las audiencias a diario y las comentábamos por el grupo de WhatsApp que tenemos", confiesa el joven.

"Están tristes y con mucha incertidumbre"

A su vez, Bruno explica que no ha contactado con nadie de 'Reacción en cadena' porque prefiere "no molestar, no suelen ser momentos fáciles". Raúl por otra parte, asegura que sí ha podido hablar con varios compañeros "y bueno, siempre hay esa esperanza de que las cosas mejoren y se pueda revertir la situación". Sin embargo, el destino del concurso está más que dictado en Mediaset.

"Lógicamente están tristes y con mucha incertidumbre sobre su futuro", aclara Borjamina. "Por lo visto, el sustituto será un concurso con la misma productora y también se menciona que será presentado por Ion, lo que sería una gran alegría, ya que simplemente sería un cambio de etapa para probar un nuevo formato", explica el miembro de Los Mozos de Arousa.

El gallego se refiere así a 'Agárrate a tu asiento', el concurso también producido por Bulldog TV que tomará el relevo de 'Reacción en cadena' con Ion Aramendi repitiendo como maestro de ceremonias. Y los gallegos no descartan regresar a la pequeña pantalla con este nuevo formato. "Primero querré verlo, enterarme bien de en qué consiste y luego reflexionaré si creo que puedo jugar un buen papel o no", advierte Bruno con prudencia.

Sobre su posible participación en 'Agárrate a tu asiento': "No me cierro a concursar"

"Si lo que se comenta es correcto, es una nueva etapa y una nueva oportunidad para todo el equipo y presentador, manteniendo la mayoría su puesto de trabajo. Es un programa cuya versión francesa conocí hace un par de años, que veo de vez en cuando a través de internet y que me gusta bastante", explica Borjamina, que parece adelantar el desembarco de Los Mozos de Arousa en el nuevo concurso.

"Es un tipo de formato que creo que encaja con mis conocimientos y mi forma de ser, por lo que no me cierro a concursar en él siempre que así lo consideren las personas a las que corresponde la decisión y siempre que cuadre con mi agenda, porque ahora mismo tengo sobre la mesa otros proyectos", concluye el hermano de Raúl Santamaría.