La madre de Pelayo Díaz pronostica quién va a ser el ganador de 'Supervivientes 2025' tras su expulsión

Tras la expulsión de Pelayo Díaz, Elena Zapico, su madre ha visitado este viernes 'Tardear' donde todos han mostrado su pesar por la pérdida del concursante. De hecho, Mónica Hoyos se atrevía a decir que "es el ganador moral de esta edición". Y Elena no ha dudado en hablar de lo que va a pasar con Anita y Montoya de cara a la final.

"También es que batirse con Escassi era un duelo muy potente", le reconocía Frank Blanco. "Por supuesto, Escassi es un buen concursante y mejor batirse con los buenos que no con los mediocres", aseveraba por su parte la madre de Pelayo Díaz. "Se fue con Escassi porque fue mejor y porque le votó más gente", apostillaba.

"Bueno lo de que sea mejor tengo mis dudas, porque le votó más gente", le contradecía Mónica Hoyos. "Bueno pues porque le votó más gente como también vota más gente que el concurso es de ellos a Montoya y Anita porque Montoya es un fenómeno social, si hasta ayer hicieron una prueba de selectividad con una pregunta de Montoya, con eso queda dicho todo. Montoya es un fenómeno social", recalcaba Elena Zapico.

Así, la madre de Pelayo Díaz dejaba claro que "con él y con Anita no puede nadie". "¿Crees que va a ganar?", le preguntaba Verónica Dulanto. "Van a quedar los segundos y terceros porque harán unas pruebas complicadas y ganará otro que no se", respondía Elena.

"Aprovecho para decir que mi ganador es Damián, Damián y Makoke son mis ganadores pero reconozco que Escassi es buenísimo y no sé porqué el ganador me da que va a ser Borja que es el que menos me gusta de todos", sentenciaba. "Borja que no gane por Dios porque ha pasado todo el concurso de puntillas y sin mojarse, por Dios que no gane Borja", reaccionaba Laura Cuevas.

Después de ver un vídeo sobre Pelayo Díaz, Verónica Dulanto le decía que su hijo sale reforzado de 'Supervivientes' y se ha quitado la mala imagen que tenía. "Tu hijo le quiere toda España y ha hecho un concurso excepcional y como persona es un diez", sentenciaba la presentadora. "Con eso me quedo. Que haya ganado a mucha gente porque cuando empezó el concurso veía las tertulias y gente que yo admiraba muchísimo decían que Pelayo tenía que irse para su casa como Alessandro Lequio y luego fue cambiando", reconocía Elena.