Horóscopo de hoy, lunes 2 de junio de 2025: Predicción y ranking de los signos del zodiaco

Después de despedimos del fin de semana, arrancamos la primera semana del mes de junio de 2025 con un nuevo lunes. ¿Cuál va a ser el devenir este día 2 para todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción del horóscopo de Esperanza Gracia?

El Cuarto Creciente en Virgo, el día 3, contribuye a que estemos muy prácticos y a que tengamos una fuerza de voluntad sin límites. El día 6 Venus, el planeta del amor, ingresa en Tauro y su energía nos aporta estabilidad emocional y relaciones duraderas, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Este es el ranking de los signos zodiacales más afortunados durante esta semana:

VIRGO LIBRA GÉMINIS CAPRICORNIO TAURO ARIES LEO SAGITARIO PISCIS CÁNCER ACUARIO ESCORPIO

Descubre ya cuál va a ser el porvenir de todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este lunes, 2 de junio de 2025:

Horóscopo diario lunes Acuario

Puede que haya sucedido algo repentino con lo que no contabas y ahora necesitas aceptarlo y procesarlo. Vas a contar con el influjo de la Luna Creciente para que no te fallen las fuerzas y salgas adelante. Estar a solas contigo te ayudará a centrarte.

Horóscopo diario lunes Escorpio

Aunque no estés motivado y sientas que te faltan las fuerzas, la fase creciente de la Luna te empuja a actuar y a pasar a la acción, guiado siempre por ese sexto sentido que tienes. Verás cómo te sorprenden los buenos resultados que obtienes.

Horóscopo diario lunes Aries

El planeta del amor, Venus, transita por tu signo hasta el día 6, suavizando las aristas de tu vida y haciendo que brilles con luz propia. Tu poder de seducción es inmenso. Aprovéchalo. Pueden hacerte una propuesta profesional muy atrayente con la que saldrás ganando.

Horóscopo diario lunes Géminis

Con el Sol y el planeta Júpiter en tu signo, estás recibiendo una maravillosa energía astral. Es el momento de aprovechar ese potencial tan grande que tienes para situarte donde siempre has querido estar. Llegan buenas noticias que te harán feliz.

Horóscopo diario lunes Tauro

Has empezado a llevar el timón de tu vida, sin importarte lo que opinen los demás, y te estás dando cuenta de lo mucho que vales y de lo alto que puedes llegar. No permitas que nada te frene. Muy pronto ingresará Venus en tu signo y la suerte será tu compañera en el amor.

Horóscopo diario lunes Virgo

La Luna Creciente hoy en tu signo te aporta toda la energía que necesitas para finalizar asuntos pendientes. Tienes el éxito y el triunfo al alcance de la mano. Te vas a dar mucho a los que te quieren y vas a vivir momentos de auténtica felicidad.

Horóscopo diario lunes Cáncer

La Luna Creciente te empuja a actuar y a no aplazar más algo que tienes que hacer y que no te atreves a afrontar. Verás cómo después te sientes liberado y feliz. Puedes entrar en contacto con personas que van a ayudarte mucho. No te quedes en casa.

Horóscopo diario lunes Piscis

Has tenido que hacer frente a algunas decepciones, pero empiezas a ver claro tu camino y vas a tomar decisiones correctas si te dejas llevar por tu corazón y tu intuición. Intenta restar importancia a las cosas para no sufrir y poder disfrutar de la vida.

Horóscopo diario lunes Libra

Has superado todos los desafíos que han surgido y ahora vas a vivir una vida serena, tendrás más confianza en ti mismo y más seguridad acerca de tu futuro. Con la Luna Creciente, estarás muy activo, y la relación con los que te rodean irá sobre ruedas.

Horóscopo diario lunes Leo

Con los planetas Mercurio y Marte en tu signo, vas a estar brillante, inteligente, arrollador. No habrá obstáculo que no puedas vencer. En el amor, es un momento propicio para volver a empezar, para reconciliarte o abrirte a una nueva relación.

Horóscopo diario lunes Sagitario

Aparta de tu mente miedos y pensamientos extraños que no se van a cumplir y disfruta de la energía cósmica tan poderosa que estás recibiendo. Recuerda que tu felicidad no depende de otros, sino de ti, de cómo afrontas, vives y sientes tus emociones.

Horóscopo diario lunes Capricornio

No permitas que nadie frene tus sueños porque están a punto de cumplirse, y abre los brazos a lo mucho que te va a traer el destino. Puedes tener un encuentro con alguien que hace tiempo no ves que te alegrará. Puedes recibir un dinero inesperado.