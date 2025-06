Borja González se planta contra 'Supervivientes' ante lo ocurrido en directo: "No he venido para esto"

Sandra Barneda no ha tenido una noche fácil al frente de 'Supervivientes: Conexión Honduras' y es que los ánimos en La Palapa están más que caldeados. Esto es debido al señalamiento que Anita Williams y Montoya están sufriendo por parte de sus compañeros quienes reseñan la falta de compañerismo e incluso ponen en duda sus habilidades como supervivientes en el concurso.

Todo ha comenzado después de que Sandra Barneda plantease la siguiente cuestión: "Hay una pregunta que os la tengo que hacer y es ¿si Anita y Montoya según Borja, Makoke, Escassi, Pelayo y Damián no han hecho nada durante 87 días por qué justo esta semana lo decís?".

Uno de los primeros en responder ha sido Borja González. Sin embargo, el superviviente lo ha tenido complicado debido a las constantes interrupciones de Montoya. "Iba a contestar. ¿Me puedes dejar que estás todo el rato cada vez que hablo? Dejadme hablar. Dice que coge leña... Tío, no hablo. No quiero hablar y no he venido para esto", ha asegurado visiblemente indignado.

Lejos de quedarse ahí, Borja González ha proseguido mostrando su indignación por las constantes interrupciones de sus compañeros. "No he venido para esto. Yo no soy así y no voy a contribuir a circo para que no me dejen hablar. No voy a hablar ya, se acabó. Encima tengo la cabeza con Álex, no hablo ya. ¿Queréis hacer que ya llevan 87 días haciendo lo mismo que el resto? Hacedlo, me da igual y ya está".

El estallido de Sandra Barneda en pleno directo de 'Supervivientes'

Ante este señalamiento, Sandra Barneda ha tomado la palabra y, con tono serio, ha asegurado: "A ver, necesito hablar yo y por favor os pido que necesito silencio. Necesito que no os interrumpáis porque esta noche tengo que hablar con vosotros seriamente. Borja, me estás interrumpiendo tú a mí ahora. Lo que os he dicho y os he hecho una pregunta y no me has respondido y por favor que te dejen hablar también Makoke, también Pelayo, Escassi y también Damián y no está Álex y me encantaría. Os pregunto, si estáis diciendo que Montoya y Anita no han hecho anda durante 87 días, ¿por qué esta misma semana decidís todos decir eso? ¿Por qué explotáis? Me gustaría entenderlo y creo que el público también?".

Sandra: " ya sé que todos queréis hablar, pero hay una pregunta que os la tengo que hacer, si Anita y Montoya según Borja, Makoke, Escassi, Pelayo, Damian y Alex, no han hecho nada en 87 dias, porqué justo esta semana lo decís?#ConexionHonduras13pic.twitter.com/fBQzG4U3zY — AnaRC76 (@AnayRC76_) June 1, 2025

Una cuestión a la que Escassi no ha tardado en contestar: "Todo explotó porque Pelayo venía reventado y queríamos plantear otro cambio como hemos hecho según venía la evolución de la semana. Todo esto pasó porque no pudimos plantear el cambio y hubo unas faltas de respeto, una violencia y unas cosas que no se han puesto en los vídeos que me encantaría que pusiera el programa". Tras una nueva interrupción, Escassi no ha dudado en soltar: "Si me interrumpen otra vez, hago lo mismo que Borja y le damos la razón a los dos". "Creo que todos somos adultos, estáis demostrando que sois buenos supervivientes. No utilicemos palabras en vano. Violencia no ha habido de ningún tipo. ha habido faltas de respeto, descalificaciones graves, pero vamos a situar la situación".