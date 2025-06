Belén Rodríguez esclarece qué pasó con la votación de Montoya que acabó en su expulsión de 'Supervivientes 2025'

Belén Rodríguez, experta en comentarista de realities de Telecinco, ha impugnado la victoria de Borja González en 'Supervivientes 2025' al no considerarlo un justo ganador. Lo ha hecho en 'Tardear' este miércoles mientras se repasaba la final del concurso.

En primer lugar, Belén ha planteado a Mercedes Milá, que ha entrado en directo telemáticamente, una lectura interesante: "¿A ti no te parece que no ha ganado Borja sino que ha perdido Montoya? Es decir, que el voto de los reventados, como pasa en todas las ediciones, se ha concentrado hacia Borja o hacia cualquiera que hubiera pasado por allí para que no ganara Montoya".

"No querían, no querían. Estaba claro. Había dos Españas una vez más: los que le entendíamos y le apoyábamos y los que no", ha respondido Milá, que se ha confesado "triste" con el resultado de la final de 'Supervivientes 2025', ya que su concursante predilecto era Montoya.

Más tarde, en una tertulia más extendida sobre la final en 'Tardear', Belén Rodríguez ha vuelto a incidir en su teoría sobre el por qué las votaciones se pusieron de cara para Borja González hasta conseguir que fuera ganador contra todo pronóstico.

"Será un estupendo superviviente, pero Borja ha ganado por el voto de los reventados, de todos los que estabais fuera y no queríais que ganara Montoya. Y todos vuestros fans (los del resto de concursantes contrarios a Montoya) se han unido para votar al ganador más absurdo que había en esta edición", ha sentenciado con crudeza Belén Rodríguez.

"Es verdad que los puristas de 'Supervivientes' normalmente luego elijen a una persona que no ha dado guerra y que ha sido buen superviviente, que es el caso de Borja, pero a mí no me parece el ganador más justo de la historia", ha rematado la colaboradora sin cortapisas.