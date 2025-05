'Tu cara me suena 12' vive un punto de inflexión en su gala 6 al repetir ganador por primera vez en la edición

'Tu cara me suena 12' ha llegado a ese punto en el que las grandes fuerzas de la edición están tan marcadas que comienzan a repetir ganadores. Y eso es justo lo que ocurrió durante la sexta gala celebrada este viernes 16 de mayo, que contó con menos sorpresas que la anterior pero con números de alto nivel como el de Ana Guerra en la piel de Madonna o Gisela o Melani García como Pimpinela.

El afortunado en repetir primer puesto fue Mikel Herzog Jr, que volvió a robar la tanda de doces del jurado con su imitación más esmerada de Damiano David de Mankesin. El segundo puesto se lo llevó Gisela, que tampoco decepcionó al asumir el exigente reto de clavar los movimientos de baile de Lola Índigo. Y Melani García se convirtió en la tercera clasificada por su impresionante dueto con un antiguo ganador del formato.

Ana Guerra arranca la gala con los pasos de baile de Madonna y Esperansa Grasia se convierte en Lolita

La sexta gala de 'Tu cara me suena 12' arrancó por todo lo alto entre luces de discoteca, bailarines en patines y una Madonna que bien podría confundirse con John Travolta en 'Fiebre del sábado noche' debido a su flamante esmoquin blanco. Sin embargo, se trataba de Ana Guerra interpretando la versión más disco hasta la fecha de 'Music', y desde que puso un pie en el escenario sumándose a la frenética corriente de baile, dejó claro que venía dispuesta a hacer justicia a la ambición rubia.

Toda una apuesta por parte de la canaria que dio sus frutos. "Para mi Madonna significa muchas cosas que tú también significas. Perseverancia, resistencia, capacidad de trabajo, luz, carisma y es un icono. Y tú serás un icono", sentenció entre aplausos Àngel Llàcer antes de dar paso a uno de los números más controvertidos de la noche. Y es que, después de semanas sin remontar en el ranking, Esperansa Grasia tenía que hacer justicia este viernes nada más y nada menos que a Lolita, que vería todo desde la mesa del jurado.

"Eso tengo en común con ella, que solo me peino cuando vengo aquí", comentó la humorista antes del salir al escenario, reflexionando sobre el característico peinado de Lolita en el vídeo de 'Estúpido' que procedería a recrear a continuación. Con una camisa de estampado de leopardo lila, en mitad de un salón que transportó al público de 'Tu cara me suena 12' a la década de los ochenta, y decidida a clavar el carisma de la cantante, Esperansa Grasia luchó para que su limitación vocal no ensuciase su número.

Manu Baqueiro se sumerge en 'Toy Story' dando vida a Woody el vaquero

Sin embargo, en una actuación de casi tres minutos en lo que lo más dinámico fue el viento que soplaba por la ventana moviendo las flores en la pantalla, la voz era un requisito casi indispensable para destacar que, una semana más, brilló por su ausencia. "Me ha dado un shock verte... porque al principio he dicho, han pasado casi cuarenta años", comentó incrédula la propia Lolita al observar el parecido, sin desvelar la puntuación que le otorgaría más adelante.

Quién de entrada contaba este viernes en 'Tu cara me suena 12' con un plaza directa en el fondo del ranking fue Manu Baqueiro, que fue víctima de la tendencia del pulsador en todas las ediciones de someter a un concursante a recrear una escena de dibujos animados. En este caso, el actor se disfrazó de Woody, el vaquero de 'Toy Story' y apeló a la nostalgia infantil del público con 'Hay un amigo en mi' sin ningún tipo de resultado favorable en ninguna de las votaciones.

Gisela se corona como 'La reina' de 'Tu cara me suena 12' al ritmo de Lola Índigo

Tras pasearse por el escenario, en lo que parecía una sala de juegos, encontrándose con algún que otro personaje de la película, al actor no le quedó otra que resignarse y saldar su pésima valoración con un estallido de baile con el público. Pero si hubo un momento de baile que pasaría a la historia del programa, ese fue el de Gisela Lladó, que no dudó en robar la imitación de Lola Índigo a Esperansa Grasia durante el pulsador de la semana pasada asegurando que buscaba un gran reto.

Y la catalana consiguió pasar dicho reto con matrícula de honor. Acostumbrada a interpretar divas en 'Tu cara me suena 12', este viernes Gisela emergió entre fuego y un trono de dragones en lo que parecía una armadura de guerra para bailar al ritmo de 'La reina'. Y si bien su conseguido parecido era suficiente como para ver a Lola Índigo en su imitación, la concursante dejó boquiabiertos al público y al jurado durante el dance break final, en el que realizó una rutina con dagas.

"Lo que acaba de hacer es una animalada. Yo puedo ser muy amiga suya desde hace 23 años, pero cuando una persona trabaja como ella está trabajando... No es fácil. Gisela no existía, eras Lola Índigo, te has coronado nena", sentenció Chenoa entre aplausos. Pero tras una ración de excelencia que ya destilaba top 3 del ranking de la noche, tocaba volver a la realidad con una nuevo soplo de humor, en este caso orquestado por Goyo Jiménez, otro de los guardianes del fondo del marcador.

Goyo Jiménez revoluciona el público como Coyote Dax y Bertín Osborne sigue en su línea con Camilo Sesto

Sin embargo, ya sea por el bajo nivel de otros compañeros, o por la innegable simpatía de 'No rompas mi pobre corazón', el humorista logró escalar ligeramente gracias a su sombrero de cowboy y su desenfadada versión de Coyote Dax. Y es que, cada edición de 'Tu cara me suena 12' necesita varios momentos en la travesía del concurso en la que un concursante contagia su simpatía entre el público. Sin duda, ese fue Goyo Jiménez este viernes poniendo a todo el mundo a bailar la mítica coreografía que tantas verbenas y fiestas caseras ha revolucionado.

El siguiente en pasar por el escenario también se alejó del aura de estrella del pop femenina con la que Ana Guerra o Gisela Lladó habían perfumado el plató esta noche. Siguiendo su predecible línea de personajes en el concurso, Bertín Osborne demostró este viernes que lo ocurrido con KISS la semana pasada tan solo fue un espejismo regresando a su zona de confort de la mano de Camilo Sesto. Así, el cantante de rancheras protagonizó un número correcto que no logró impresionar al jurado pero que tampoco le condenó al fondo del ranking como en otras ocasiones.

Yenesi eleva 'Tu cara me suena 12' por las nubes al ritmo de Kate Ryan

"Gran trabajo" es la única referencia a su actuación que el cantante recibió tras su número, entre interrupciones de Àngel Llàcer y los concursantes para distraer la atención a asuntos menos repetitivos que su "suerte" en el pulsador. Y cuando los grandes números de la sexta gala de 'Tu cara me suena 12' parecían más que asignados, Yenesi llegó irrumpió en escena para convertir el plató en una cabina de avión donde Kate Ryan era la gran protagonista.

Con su francés más esmerado, un look de azafata que sufrió cambios durante el elaborado número y la ilusión en los ojos de la concursante por saborear de nuevo a una diva de los 2000, Yenesi se aseguró de darlo todo al ritmo de 'Elle, ella, l'a", incluso terminando volando por los aires, sujetada por su ejército de bailarines. "Qué luz tienes, por favor. He alucinado porque eres absolutamente hipnótica. Estaba flipando", aseguró Àngel Llàcer, atónito ante el despliegue de la tik toker.

Melani brilla junto a Jorge González como Pimpinela

Y tras varias semanas demostrando que su rango en 'Tu cara me suena 12' no tiene límites, Melani García volvió a terreno más sencillo con su tarea de interpretar a Pimpinela con un amigo, para la cual llamó a Jorge González, ganador de la octava edición del concurso. Con impoluto traje de chaqueta, caracterizados como el mítico dúo de hermanos, a menudo confundido con una pareja, la benjamina de la edición y su acompañante hicieron alarde de su impecable técnica vocal con su rendición de 'Dímelo delante de ella'.

"Mi pregunta es... todos aprendemos de este programa. ¿Pero Melani tú que vas a aprender? Si vienes aprendida de casa cada semana", señaló Llàcer, impresionado por el impecable nivel que la joven mantiene semana tras semana sin importar el reto. Quién también ha conseguido deslumbrar cada gala desde su victoria en la segunda semana de concurso ha sido Mikel Herzog Jr, que este viernes demostraría su potencial una vez más convirtiéndose en el primero de sus compañeros en conseguir el oro por segunda vez esta edición.

Mikel Herzog Jr se hace con su segunda victoria en 'Tu cara me suena 12' como Damiano David

Tras un elaborado número interpretando 'Born with a broken heart', en el que el que el actor recreó paso por paso el vídeo musical de David Damiano por todo el escenario, con trama de amor incluida, al jurado no le quedó otra alternativa que rendirse a sus pies. "Eso lo hace un cantante profesional de musicales que tiene un rodaje, un entreno... Es alucinante", advirtió Chenoa visiblemente impresionada. "Ha sido una barbaridad intergaláctica", gritó toda la mesa del jurado a coro con el público para más tarde otorgarle el premio de la noche.

Votos del jurado:

Mikel Herzog Jr: 48

Melani García: 41

Gisela Lladó: 40

Ana Guerra: 39

Esperansa Grasia: 29

Goyo Jiménez: 28

Bertín Osborne: 25

Yenesi: 21

Manu Baqueiro: 17

Votos del público:

Gisela Lladó: 12

Mikel Herzog Jr: 11

Melani García: 10

Ana Guerra: 9

Bertín Osborne: 8

Goyo Jiménez: 7

Esperansa Grasia: 6

Yenesi: 5

Manu Baqueiro: 4

Votos del jurado+público: