'Tu cara me suena 12' vive una gala 5 de alto nivel que corona al ganador menos esperado

Las tornas continúan cambiando en 'Tu cara me suena 12', y su quinta gala de este viernes vino a anunciar que la gran mayoría del casting tiene aún mucho potencial por demostrar. Si bien Yenesi logró recuperarse de su revés en el ranking de la semana pasada con su alocada imitación de Kylie Minogue, Esperansa Grasia volvió a custodiar el fondo del marcador por su número como Emilia.

Tras varias galas sin el rumbo muy claro, Bertín Osborne recondujo su concurso este viernes al hacerse con su primera victoria de la edición de la mano de su imitación más arriesgada hasta la fecha. El segundo puesto lo ocupó Ana Guerra, que extendió su suerte de la semana anterior al deslumbrar como Rosana. Mientras que el tercer puesto quedó reservado para Gisela Lladó, que paralizó la gala con su retrato más elegante de Rigoberta Bandini.

Yenesi inicia la gala arrasando junto a Martin Urrutia al ritmo de 'Livin la vida loca'

Una gala de tan alto nivel tenía que arrancar con un número de infarto, y una tarea que este viernes corrió a cargo de Yenesi, que en esta ocasión no estuvo sola. El primero en irrumpir en el escenario de 'Tu cara me suena 12' fue Martin Urrutia, que emergió del clonador completamente descamisado y con el rubio de Ricky Martin abriendo los primeros versos de 'Livin la vida loca'. Más tarde, entre humo y pirotecnia se unió la tik toker, que con el vestido más corto de la noche, se contoneó como Kylie Minogue revolucionando de lleno al público.

El juego de complicidad de los dos protagonistas de 'Mariliendre' en el escenario culminó con una lluvia de aplausos mientras la concursante continuaba agitando su falda de flecos blancos a más no poder. "Tienes unas piernas preciosas, te lo digo yo que las mías son espectaculares", sentenció Lolita mientras Yenesi aseguraba que sus palabras eran mucho mejor que cualquier 12. Aunque la lluvia de doces estaría repartida este viernes por la siguiente en pasar por el escenario.

Tras su primera victoria en el programa, Ana Guerra regresó dispuesta a emocionar como Rosana. Al ritmo de 'A fuego lento', la canaria irrumpió en el escenario con el característico pelo rizado de la cantante y clavando su energía y carisma que puso a vibrar al público, reservándose uno de los puestos más altos del ranking pese a ser una de los primeros números de la noche. "Como has cogido la voz, la actitud... es tan sutil hacer esa imitación y lo has hecho tan bien. He flipado", confesó Flo entre aplausos del jurado y el público de 'Tu cara me suena 12'.

Melani García demuestra su versatilidad como The Rasmus y Goyo Jiménez se queda en la sombra de Raphael

Pero si alguien arriesgó durante la quinta semana de concurso, esa fue sin duda Melani García. Tras su aplaudida actuación de The Ronettes durante la última gala entre los muchos hitos que ya ha conquistado en el concurso, al transformarse en la banda de rock The Rasmus, la benjamina de la edición demostró que no necesita abusar del comodín de gran diva de la canción para demostrar sus dotes de imitación.

Completamente inmersa en la escena gótica punk-rock finlandesa del grupo, la joven causó escalofríos con su versión de 'In the shadows', interpretada entre una lluvia de plumas negras a juego con el extraño conjunto que lució durante todo el número. "¡Lo que tenemos que hacer es dimitir como jurado!", exclamó presa del pánico Àngel Llàcer, que quería otorgar el 12 de la noche a los tres concursantes que ya habían actuado.

Y de la propuesta más alternativa de la gala, 'Tu cara me suena 12' regresó de lleno a los clásicos para ver nacer una nueva imitación de Raphael en el concurso, en este caso de la mano del fuerte cómico de la edición. Si bien el humorista hizo todo lo posible por no caer en parodia, según avanzaba su interpretación de 'Yo sigo siendo aquel', donde se valió únicamente de su presencia en el vacío escenario, quedaba más claro que iba a ser el encargado de custodiar el fondo del ranking.

Esperansa Grasia cae en parodia como Emilia y Manu Baqueiro revoluciona al público con 'Dolce Vita'

Quién tampoco se alejó demasiado de las últimas posiciones este viernes fue Esperansa Grasia, que con su tarea de convertirse en la estrella del pop argentina Emilia, demostró que lo conseguido como Aisabel Aaiún y Lola Young pudo ser solo un espejismo. Con el decorado del videoclip de 'La original' recreado casi a la perfección, y rodeada de un ejército de bailarines, la tik toker irrumpió en el escenario en sus mejores galas de alta costura junto a una invitada muy especial que haría el papel de Tini, Samantha Gilabert.

Pero ni las luces de discoteca, el momento pasarela, el gran peso soportado por los bailarines a la hora del 'vogue' o la mejor cara de ambas mientras desafinaban cada nota del archiconocido hit pudieron salvar a Esperansa del penúltimo puesto de la noche en 'Tu cara me suena 12'. "A mí tú me gustas mucho, pero hay veces que lo haces muy bien y otras que no lo haces... tan bien. Pero siempre da gusto verte", resolvió Lolita sin desvelar por completo su dura puntuación.

Entonces llegó el turno de Manu Baqueiro, que este viernes fue una víctima directa del alto nivel de sus compañeros al pasar desapercibido pese a corear la conocida letra de 'Dolce Vita' junto a todo el público de plató. El actor arrancó su número entre las gradas, mezclado con los asistentes, para más tarde continuar la fiesta en lo que parecía una discoteca de los ochenta, brillando por encima del cuerpo de bailarines con una blazer verde y la letra de un hit atemporal.

Mikel Herzog Jr lo vuelve a hacer como Dani Fernández y Gisela Lladó deslumbra como Rigoberta Bandini

"La has liado parda, esta era una canción mítica y aunque haya pasado el tiempo sigue teniendo esa energía, porque has contagiado a todo el mundo", señaló Chenoa al ver cómo el concursante había conseguido movilizar a todo el plató, poniéndolos en pie más tarde para protagonizar una de las congas más extensas del programa. Y de los éxitos de los años ochenta, 'Tu cara me suena 12' dio un giro de 180 grados para repasar el panorama musical actual.

Postrado en una colchón, recreando de la forma más fiel posible el videoclip de 'Me has invitado a bailar', Mikel Herzog Jr comenzó su actuación cantando tímidamente a la cámara para más tarde estallar entre saltos y con toda la energía que Dani Fernández desprende en su popular canción. Entre cámaras, y arrastrando un micrófono con cable, el actor consiguió una lluvia de aplausos que pareció predecir la alta puntuación que conseguiría más tarde.

"No es nada fácil, pero tú lo haces fácil", sentenció Chenoa entre aplausos antes de dar paso a uno de los grandes números de gala, que corrió a cargo de Gisela Lladó. Enfundada en vestido rosa y con el característico peinado de Rigoberta Bandini, la cantante comenzó a interpretar Kaiman sola en el escenario junto a su corista para más tarde acabar rodeada de señoras mayores, que desfilaron por el escenario como en la aclamada actuación de la intérprete en el Benidorm Fest de este año, dando vida a la canción.

Bertín Osborne se hace con su primera victoria en 'Tu cara me suena 12' tras arrasar como KISS

"A mí me hace muy feliz cuando este programa y la persona que participa, tienen un amor recíproco. Tú aportas tanto a este programa, y a la vez te aporta tanto a ti, que yo lo veo y me hace feliz", aseguró Àngel Llàcer entre aplausos del público. Y cuando todos los grandes momentos de la gala y los números más sonados parecían completamente repartidos, Bertín Osborne irrumpió en el escenario de 'Tu cara me suena 12' con su look más arriesgado de la edición para recordar el potencial que demostró durante la primera gala.

Tras varias galas manteniendo un perfil bajo, pues pese a las comodidades de algunos de los personajes que le ha tocado imitar, no conseguía destacar en el ranking, el cantante de rancheras fue a por todas este viernes enfudado en cuero, tachuelas, con guitarra en mano y la cara completamente maquillada para dar vida a KISS. Transformado en el vocalista del mítico grupo de rock, el cantante entró al escenario entre pirotecnia para ofrecer uno de los números más esmerados de su paso por el concurso.

Y su brillante trabajo al frente de 'Rock and roll all nite' le valió su primera victoria en 'Tu cara me suena 12', recibiendo el 12 por parte del público y superando así en el último momento a Ana Guerra, que se había impuesto como la favorita de la noche, con la puntuación más alta, para hacerse con su segunda victoria tras conseguir el oro la semana pasada como Alicia Keys.

Votos del jurado:

Ana Guerra: 45

Bertín Osborne: 45

Gisela Lladó: 35

Mikel Herzog Jr: 35

Yenesi: 34

Melani García: 29

Manu Baqueiro: 28

Esperansa Grasia: 20

Goyo Jiménez: 17

Votos del público:

Bertín Osborne: 12

Ana Guerra: 11

Gisela Lladó: 10

Mikel Herzog Jr: 9

Melani García: 8

Manu Baqueiro: 7

Yenesi: 6

Esperansa Grasia: 5

Goyo Jiménez: 4

Votos del jurado+público: