Todos señalan lo mismo sobre Melody tras lo que ha sido capaz de hacer al final de su actuación en Eurovisión

Melody ha vuelto a demostrar sobre el escenario del St Jakobshalle de Basilea porque es una auténtica "diva valiente y poderosa" como dice en su canción. Y es que la sevillana no ha dudado en lanzar un guiño a todos sus fans con un gesto final muy alabado.

Así, tras hacer una exquisita actuación de "ESA DIVA" junto a su equipo de baile formado Álex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiag, la sevillana ha querido hacer el célebre helicóptero con su pelo.

Y es que si hubo algo que se pedía desde España a Melody para su actuación en la final de Eurovisión 2025 es que no se deshiciera de uno de los movimientos que más gustó en su paso por el Benidorm Fest 2025.

Melody entraba por la puerta grande como una auténtica diva, enfundada en su body plateado con flecos, soltando besos al aire y dando cada paso de la coreografía en el momento adecuado después de su primera parte con el traje negro.

Era justo después de su actuación cuando Melody no se lo pensaba y se cogía todo su melenón para hacer el helicóptero mientras uno de sus bailarines la señalaba. Un gesto que no para de compartirse en redes sociales donde todos sentencian que es una REINA y que si no existiera habría que inventarla.

Melody haciendo el Helicóptero frente a millones de Personas

Define Reina 💅💅#EurovisionRTVE #Melody pic.twitter.com/yazxKKA4LL — 🛡️SarochArmstrong🛡️ (@PSac_FreenBecky) May 17, 2025

#EurovisionRTVE Los europeos viendo a Melody hacer el helicóptero sin entender nada pic.twitter.com/nIhPUft3Ra — Eso no es Paella (@TiraCubatas) May 17, 2025

melody haciendo el helicoptero al despedirse del escenario, la mejor #eurovision pic.twitter.com/kE03it4E3v — helio (@helioroque_) May 17, 2025

Melody no se podía ir de Basel sin hacer el helicóptero.



Madre, reina, emperatriz, qué diva. Qué forma de servir. 🔥👑✨️#LCDLFAllStars pic.twitter.com/OLaRE7YDgM — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) May 17, 2025

La reacción más normal y tímida de mis amigas y yo viendo como La Melody acababa la canción con el helicóptero. #EurovisionRTVE #ESC2025 #Eurovision pic.twitter.com/xjOGec82tZ — r o u s ⎊ (@R_Myriam) May 17, 2025

Los bíceps que hay que tener para hacer el helicóptero con semejante cantidad de pelo.

Melody, te queremos. #EurovisionRTVE pic.twitter.com/5W0d2ayEif — The Rubiew (@therubiew) May 17, 2025

Exigo que el helicóptero de Melody sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO 🚁💃🎶#ESC2025#Eurovision #EurovisionRTVE pic.twitter.com/vECNBw8KAC — soylorguor (@soylorguor) May 17, 2025

melody haciendo el helicóptero delante de toda europa si españa no existiera habría que inventarla #EurovisionRTVE pic.twitter.com/scbRo2TagM — nαy🫀 (@jodernayra) May 17, 2025

Y Melody habló con el idioma del ESPECTÁCULO.



¿Para qué va a agradecer a España 🇪🇸 pudiendo ser universal con su helicóptero? Es que es maravillosa toda ella. Mucha suerte luego con los votos 🍀



#EuroRoob #EurovisionRTVE



pic.twitter.com/BcetfeCn1p — Roberto S. Caudet (@RobertoSCaudet) May 17, 2025

como no va a ganar después de hacer el helicoptero delante de toda Europa? PORFAVOR MELODY GANADORA #Eurovision2025pic.twitter.com/Uo9lHYKDCQ — ☼ (@juankg) May 17, 2025

Y Melody hizo el helicóptero!!! Ya eres historia de España en #EurovisionRTVE pic.twitter.com/vvzfXiO4I1 — Kristian Fer (@kriistianfer) May 17, 2025

¿Melody estaba representando a Malta? Porque ha servido coño con #EsaDiva y su helicóptero.



Ha sido muy grande poder vivir este #Eurovision2025 con ella. #Eurovision — M 📺 (@casasola_89) May 17, 2025