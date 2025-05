Telecinco planta cara al estreno de 'Traitors' en Antena 3 lanzando su nuevo formato con Jesús Vázquez

Jesús Vázquez vuelve a Telecinco y lo hace con 'La noche de los récords'; la nueva apuesta por el entretenimiento de la cadena que se medirá al estreno de 'Traitors' en Antena 3. Así lo ha confirmado el presentador durante la entrega dominical de 'Supervivientes'. Este nuevo programa se estrenará el próximo miércoles 7 de mayo a las 23:00 horas.

"Que ganas tenía de saludarle, hacía tiempo que no le veía y está aquí con nosotros... Jesús Vázquez", ha anunciado Sandra Barneda, quien ha añadido: "'Supervivientes' también es tu programa". "Hombre, yo lo presenté durante muchos años y estaba viendo la prueba y te digo yo que alguna de las pruebas que hacéis entraría en el Guiness World Récord si tuvieseis a los jueces como les tengo yo", ha contestado el presentador haciendo alusión a su nuevo formato.

Respecto a la dureza del mencionado espacio, Sandra Barneda ha asegurado: "¡Menudo programón! Oye, lo has tenido que pasar mal. Emocionarte, pero a la vez...". Por su parte, Jesús Vázquez ha dado a conocer aspectos de la nueva apuesta de Telecinco: "Mucho miedo, muchos sustos porque son récords dificilísimos. Ahí estamos viendo algunos... Una niñita que desmontaba coches, la rueda y eso en no se cuántos segundos. Esto va de eso. Son los Guiness World Récords oficiales, están los jueces y certifican que gente es capaz de hacer cosas que nadie más puede hacer".

A la luz la fecha de estreno de 'La noche de los récords'

Poco ha tardado Jesús Vázquez en anunciar el próximo miércoles como la fecha de lanzamiento de este nuevo programa de desafíos extremos, en el que diversos concursantes afrontarán retos que a priori parecen imposibles pero que harán todo lo posible para superarlos. Una confirmación con la que Telecinco contraataca al estreno de 'Traitors' en Antena 3 que llega tras una intensa campaña promocional y tras la emisión de una primera temporada con famosos en MAX.

De igual manera, el maestro de ceremonias ha dado a conocer aspectos desconocidos de la grabación del espacio que ha tenido lugar en Italia: "Lo hemos hecho en Italia. Me lo he pasado bomba en Milán con el equipo italiano y el equipo de aquí que es de esta productora, la gente de Cuarzo, que me cuidaron muchísimo todos. Gracias a Italia y a Milán que me lo he pasado dos meses de grabación... de maravilla entre grabación y grabación".

Por su parte, Sandra Barneda ha querido dedicarle unas emotivas palabras a su compañero: "Milán es una maravilla y tenerte a ti y que vuelva Jesús Vázquez con un programón como 'El show de los récords'. ¡No os lo podéis perder el miércoles a las once de la noche con Jesús!".