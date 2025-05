'Tardear' paraliza el directo en Telecinco para anunciar el inesperado embarazo de esta colaboradora

Después de muchísimas dificultades para quedarse embarazada y de dos años y medio de tratamientos, Marta Peñate, actual colaboradora de 'Tardear' y comentarista de realities como 'Supervivientes' en Telecinco, ha confirmado la buena noticia en directo. Se encuentra de un mes y una semana tal y como ella misma ha revelado.

"Nos lo han dicho hace un momento y estamos en shock. Tenemos a una famosísima colaboradora embarazada". Así es como Verónica Dulanto ha interrumpido el directo del programa antes de dar paso a la periodista canaria, que ha entrado vía skype para anunciar lo que minutos antes había publicado en sus redes junto a su pareja Tony Spina.

La euforia se ha desatado en el plató de 'Tardear'. "Qué notición", ha clamado Dulanto. "Tengo la piel de gallina", ha reaccionado Frank Blanco. Y es que todos eran conocedores, el público también, del duro camino que han tenido que recorrer Marta Peñate y Tony en el proceso que han librado para ser padres por fin.

"Me ha dado positivo, pero hasta que no escuche el latido y no lo tenga casi en mis manos no voy a estar tranquila... pero quería entrar aquí con vosotros para daros la noticia porque os tengo mucho cariño y quería dar la noticia en este programa. Ojalá salga todo bien", ha deseado Marta Peñate.

"Vamos a rezar para que ese bebé llegue a buen puerto y lo podamos ver todos", ha apuntado Verónica Dulanto, trasladándole todo el cariño del plató y del equipo de 'Tardear'. En paralelo, Marta ha querido dejar un mensaje a las mujeres que están pasando por lo mismo que ha sufrido ella hasta llegar aquí.

"A todas esas mujeres que están pasando por lo mismo que yo, decirles que se puede conseguir, que es una lucha jodida y se pasa fatal, pero al final estoy embarazada. Así que, desde aquí, seguid luchando", ha apelado Peñate, levantando un gran aplauso.

Preguntada por el sexo que desea, Marta Peñate ha sido tajante ante los colaboradores de 'Tardear': "A mí me da igual lo que sea, solo quiero tenerlo en mis brazos". También ha desvelado que la primera en saberlo ha sido su hermana, un principal apoyo en este duro proceso.