'Sueños de Libertad', avance del capítulo 308 del viernes 16 de mayo: Digna y Damián ponen a don Pedro en jaque

'Sueños de Libertad' celebraba la semana pasada los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza arrasando cada día a sus rivales y siendo la serie más vista de la televisión.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su fuerte enfrentamiento con Pelayo, Marta trataba de acercar posturas con su marido pero él le dejaba claro que no puede actuar sin contar con él. Y después, el empresario se marchaba a Valencia por un viaje de negocios clave para relanzar su carrera política.

María y Raúl volvían a verse tras su último encuentro y no dudaban en mostrarse muy acaramelados y parece que las cosas entre ambos empiezan a ir a más. Paralelamente, Don Pedro descubría que María está a punto de perder la tutela de Julia y que Damián será el nuevo tutor legal de la niña. Tras ello, no dudaba en mover sus fichas y se reunía con María para hacerle una jugosa oferta por las acciones de Julia y no dudaba en tratar de que Digna le apoye en este movimiento.

Por su parte, Fermín Herrera empezaba a despedirse de todos antes de marcharse a Roma para estar más cerca de su hijo. Del primero que se despedía es de Luis tras hacerle una última revisión y posteriormente de Luz y Begoña en el dispensario.

En la tienda, Francisca, una de las encargadas de la venta a domicilio confesaba su desesperación al ver que su marido no consigue un puesto de trabajo y Carmen intentaba apoyarla asegurando que Tasio tratará de buscar un puesto para él. Mientras, Luis acudía a la tienda para presentar el perfume creado para la señora Miranda pero parece que no convencía ni a Claudia ni a Carmen. Tras ello, el perfumista tenía un fuerte encuentro con Luz, que sigue muy preocupada por su bienestar.

Joaquín sigue teniendo un mar de dudas sobre la adopción de Teo y don Agustín no dudaba en aprovechar para presionar al Merino para que sigan adelante con el proceso de adopción de un bebé y que cumpla con su acuerdo y siga pagando el dinero.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 308 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 16 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 308 de 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Joaquín se lleva un fuerte varapalo al descubrir que el dinero que dio para las monjas nunca llegó a su destino y levanta sus sospechas sobre los movimientos de don Agustín. Por si fuera poco, el estrés de Joaquín y Gema aumenta por la adopción de Teo y las dificultades para encontrar un colegio al pequeño.

Por su lado, Luz sigue muy afectada por la última discusión con Luis y no duda en desahogarse con Begoña que trata de apoyar a su amiga. Mientras, Begoña se muestra algo más aliviada al saber que la custodia de Julia está en buenas manos después de que Andrés haya renunciado a ella y hayan alejado a María de la niña.

En la fábrica, Andrés no duda en enfrentarse a don Pedro por haber tratado de comprarle a María las acciones de Julia provocando que las tensiones y rencillas entre ellos vuelvan a salir a la luz. Paralelamente, Damián también mueve ficha y trata de convencer a Digna de que esa venta es un error y pone la estabilidad de la niña en peligro. Tras ello, Digna le pide a don Pedro que retire la oferta y terminan teniendo una fuerte discusión.

Claudia empieza a mostrarse celosa de que Raúl se haya enamorado de una mujer casada. Sin saber que se trata de María, la joven dependienta deja claro que no soporta que el chófer se haya acercado a una mujer de alta sociedad. Por otro lado, cuando Teo enferma, Joaquín muestra su faceta más paternal dándose cuenta de que está preparado para convertirse en padre.

Por último, Luis termina reconociendo que se ha obsesionado con el desarrollo del nuevo perfume para las Galerías Miranda y decide disculparse con Luz por haber estado tan distante con ella y haber descuidado su proceso de recuperación.