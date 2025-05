'Sueños de Libertad', avance del capítulo 307 del jueves 15 de mayo: Una despedida y María, sobornada

'Sueños de Libertad' celebraba el pasado martes los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza arrasando cada día a 'La familia de la tele' y manteniéndose como la serie más vista de la televisión.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés tomaba una decisión definitiva y presentaba en el juzgado su renuncia a la tutela de Julia, lo que convierte a Damián en el nuevo tutor legal de la niña. Paralelamente, Digna irrumpía en la casa de los De La Reina para mostrar su enfado por cómo están tratando a su nieta. Tras ello, Damián le pedía disculpas.

Mientras, en la casa de los Merino, Julia trataba de hacerse sentir cómodo a Teo pero ambos tienen un desencuentro. Y Gema insistía en hacer sentir bien a su ahijado para ganarse poco a poco su confianza y conseguir que acepte ser uno más de la familia. Después, Julia regresaba a casa provocando una nueva pelea entre María y Begoña.

En la fábrica, don Pedro no dudaba en encarar a su hermana por haber acudido a la cena en homenaje a Fermín en casa de Damián. Irene no se dejaba amedrentar por su hermano y le dejaba claro que no piensa caer en sus guerras. Por su parte, el doctor Herrera le comunicaba a Damián su idea de marcharse a Roma para estar más cerca de su hijo al sentir que está mucho mejor de su adicción.

Y en la tienda, Luis no dudaba en pedir disculpas a las chicas por su actitud y ellas terminaban ayudándole a sacar adelante el perfume con un consejo sobre el gusto de la señora Miranda. Mientras, Claudia y Raúl seguían acercándose y celosa por esta relación, María le pedía al chófer recuperar las clases de conducir y finalmente ambos volvían a tener un fogoso encuentro dentro del coche.

Por último, Marta le pedía a Andrés que abra una cuenta bancaria en la que Fina sea la beneficiaria. Cuando Pelayo descubría que su esposa ha retirado una cuantiosa cantidad de dinero no duda en avisar a Damián. Tras ello, se producía un fuerte enfrentamiento entre Marta y Pelayo poniendo en peligro su matrimonio de conveniencia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 307 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 15 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 307 de 'Sueños de libertad'

Avance del capítulo 307 de 'Sueños de libertad' del jueves 15 de mayo

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su fuerte enfrentamiento con Pelayo, Marta trata de acercar posturas con su marido pero él le deja claro que no puede actuar sin contar con él. Y después, el empresario se marcha a Valencia por un viaje de negocios clave para relanzar su carrera política.

María y Raúl vuelven a verse tras su último encuentro y no dudan en mostrarse muy acaramelados y parece que las cosas entre ambos empiezan a ir a más. Paralelamente, Don Pedro descubre que María está a punto de perder la tutela de Julia y que Damián será el nuevo tutor legal de la niña. Tras ello, no duda en mover sus fichas y se reúne con María para hacerle una jugosa oferta por las acciones de Julia y no duda en tratar de que Digna le apoye en este movimiento.

Por su parte, Fermín Herrera empieza a despedirse de todos antes de marcharse a Roma para estar más cerca de su hijo. Del primero que se despide es de Luis tras hacerle una última revisión y posteriormente de Luz y Begoña en el dispensario.

En la tienda, Francisca, una de las encargadas de la venta a domicilio confiesa su desesperación al ver que su marido no consigue un puesto de trabajo y Carmen trata de apoyarle asegurando que Tasio tratará de buscar un puesto para él. Mientras, Luis acude a la tienda para presentar el perfume creado para la señora Miranda pero parece que no convence ni a Claudia ni a Carmen. Tras ello, el perfumista tiene un fuerte encuentro con Luz, que sigue muy preocupada por su bienestar.

Joaquín sigue teniendo un mar de dudas sobre la adopción de Teo y don Agustín no duda en aprovechar para presionar al Merino para que sigan adelante con el proceso de adopción de un bebé y que cumpla con su acuerdo y siga pagando el dinero.