Sonsoles se indigna con Antonio Naranjo y se revuelve por su 'insultante' comentario: "¿Tú para qué trabajas?"

Este viernes, Sonsoles Ónega arrancaba su programa abordando nuevos casos de víctimas de la llamada 'estafa de la soledad' en la que se han visto implicados muchos españoles. A todas estas personas mayores que están solas les captaron prometiéndoles ganar dinero con un fondo de inversión. Sin embargo, Antonio Naranjo no dudaba en cuestionar a las víctimas provocando que la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' se enfrentara con él.

Tras escuchar a María y a Marcos, varios de las víctimas de esta estafa, Antonio Naranjo se atrevía a cuestionarles. "Yo me solidarizo con ustedes. Pero creo que hay que prevenir contra los demás, en el fondo de estos estafadores hay una codicia y una ambición de ganar un dinero", trataba de decir el periodista cuando todos se echaban encima de él.

"¿Pero por qué se meten en ese berenjenal? ¿Qué necesidad?", repreguntaba Antonio Naranjo. "La gente puede hacer lo que le dé la gana, otra cosa diferente es que te timen", le replicaba Sonsoles Ónega alto y claro.

Tras ello, Antonio Naranjo trataba de justificar a lo que se refería él. "Yo no les estoy echando la culpa, pero que no se fíen de nada ni de nadie. No existen los duros a pesetas. Por muy seductores que sean los mensajes, no existe la ganancia fácil", defendía el periodista.

Sonsoles Ónega y Carlos Quílez se encaran con Antonio Naranjo

Al escucharle, Carlos Quílez no se podía quedar callado y se enfrentaba con su compañero. "Hablar de codicia, haciendo una comparación con el timo de la estampita y esto es casi insultante. Son personas que han sido engañadas por una parafernalia y un engatusamiento psicológico que los ha hecho absolutamente vulnerables a esa inyección criminal", le recriminaba Quílez a Naranjo. "No es de recibo que por querer invertir te estafen", añadía Sonsoles.

Después, Sonsoles Ónega conectaba con otra víctima de la estafa, y tras escuchar su testimonio, la presentadora se interesaba en saber cuál era la motivación que había llevado a querer invertir. "Ganar más pasta", soltaba Antonio Naranjo provocando el cabreo de la presentadora. "Antonio que eso es lícito. Todos no pueden ser codiciosos. ¿Tú para qué trabajas?", le soltaba la periodista.

"Lo que digo es que todos tenemos una responsabilidad. No todo el mundo es una víctima de los demás, también tenemos que mirarnos los que hacemos", insistía Naranjo. Finalmente, Carlos Quílez le contestaba con cierta sorna al decirle que "cuando te apuñalan por la calle, algo de culpa tienes"