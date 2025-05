Nacho Abad mira a cámara y no puede ser más contundente al referirse al lío de Eurovisión y RTVE

Nacho Abad se ha pronunciado sobre todo el lío que se ha armado con la participación de Israel en Eurovisión 2025, con su sospechoso éxito en el televoto (sobre el que RTVE ha pedido una auditoría) y con la petición de Pedro Sánchez de que el país hebreo sea expulsado del festival al ser un Estado genocida con más de 60 mil muertos desde que empezó la guerra en Gaza.

"Mientras Netanyahu anuncia la conquista de Gaza y mueren cientos de gazatíes, Sánchez centra el debate nacional en un concurso nacional. El presidente despista con Eurovisión, pero no plantea ninguna solución de Estado", ha dicho en primer lugar el presentador de 'En boca de todos'.

En la mesa del programa de Mediaset se ha debatido sobre si Eurovisión es o no apolítico. Y la mayoría ha concluido que, desde luego, visto lo visto, con una votación claramente condicionada por la geopolítica, no es un certamen apolítico. "Pues salgamos de Eurovisión, retirémonos", ha clamado Nacho Abad en respuesta.

Nacho Abad: "Valiente es salir nosotros de Eurovisión, no pedir que Israel se vaya"

Acto seguido, y mirando seriamente a cámara, el comunicador de las mañanas de Cuatro ha hecho uno de los alegatos más contundentes que se han escuchado: "Si no se es hipócrita y se quiere tener una línea argumental lógica, y yo soy eurofan y disfruto con Eurovisión muchísimo, pero creo que si uno decide que Israel no debe estar como el presidente del Gobierno dice que no debe estar al igual Rusia, debería darse un paso adelante y decir: 'voy a perder la audiencia de RTVE, voy a perder pasta, voy a cabrear a los eurofans, pero hay que salir se Eurovisión'".

"Eso sí es lo valiente. No pedir que Israel se vaya, valiente es salir nosotros de Eurovisión. Así que, si uno quiere ser no hipócrita con sus pensamientos, ese sería el paso que debería dar Moncloa", ha concluido Nacho Abad en 'En boca de todos'.