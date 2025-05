Manu Pascual y Rosa Rodríguez sorprenden al revelar a Sonsoles en qué se gastarán el bote de 'Pasapalabra'

Hace seis meses desde que Manu Pascual y Rosa Rodríguez pelean cada tarde por el ansiado rosco de 'Pasapalabra'. Actualmente hay 1.654.000 euros en juego. Y este martes ha habido algo que ha sorprendido a muchos y ha hecho saltar las alarmas de la posible entrega del premio del concurso.

Y es que Rosa y Manu visitaban el plató de 'Y ahora Sonsoles' para abordar con Sonsoles Ónega cómo viven sus duelos en 'Pasapalabra'. Unas entrevistas que se suelen hacer cuando un bote se acerca y por eso son muchos los que se preguntan si el concurso dará próximamente su gran premio.

Habrá que esperar a ver qué sucede con 'Pasapalabra'. Hay que recordar que el último bote hasta la fecha fue el que se llevó Óscar Díaz hace algo más de un año cuando consiguió ganar 1.816.000 euros. Precisamente para ocupar su lugar llegó Manu Pascual, que ya lleva 260 entregas en el concurso que presenta Roberto Leal. Mientras que Rosa lleva 130 programas luchando contra él.

Después de hacer un breve repaso de su paso por el concurso, Sonsoles Ónega era clara. "Manu te queremos mucho, pero nos encanta que Rosa sea la primera mujer que lleva tantos días ahí. Ayer volvisteis a empatar en el rosco, qué tensión y presión, ¿cómo la aguantáis?", les preguntaba la presentadora. "Bueno hay que mantener la cabeza muy fría y el corazón y las pulsaciones bajas lo máximo que puedas", respondía Rosa.

"¿Manu da vértigo pensar en el bote?", le cuestionaba Sonsoles. "Tratas de no pensarlo, vas día a día porque es una cifra ya muy alta, te da igual ya un día más y un día menos", le contestaba Manu Pascual. Y ambos coincidían en que habían estado en torno a los cuatro y cuatro años y medio preparándose para concursar en el programa de Antena 3.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez hablan de qué harán con el dinero de 'Pasapalabra'

Tras ello, Manu Pascual relataba cómo él empezó viendo 'Pasapalabra' con su abuela y la ilusión que le hizo entrar a participar en el concurso de Roberto Leal. "Yo siempre había visto el programa y empecé a prepararme poquito a poquito hasta que hice el casting y me cogieron,. Estudio con el diccionario, internet y preparando las preguntas de los guionistas y como una oposición", explicaba Manu. Por su parte, Rosa revelaba que ella lo veía con su madre y su hermana.

Al hablar de sus profesiones, Rosa Rodríguez comentaba que es maestra y qué haría con el dinero que gane en el programa. "Si gano el bote o si no lo gano, una de las razones por las que quise estar en este concurso es para tener un pequeño colchón. Ser maestra no es una profesión fácil porque no hay estabilidad económica y en temas de contrato y tiempo y poder dedicarme a lo que me gusta sin pensar en el dinero" , confesaba.

Era entonces cuando Sonsoles Ónega les preguntaba a ambos qué harían con el dinero que ya han acumulado ambos en su propio bote si se marcharan del programa. "No he echado cuentas, yo voy día a día", aseveraba Manu Pascual. "No, vas programa a programa y palabra a palabra, te olvidas del dinero", se sumaba Rosa Rodríguez.

Óscar Díaz reaparece ante Sonsoles Ónega

Justo después, Sonsoles Ónega conectaba con Óscar Díaz, el último ganador del bote del concurso. "¿Qué has hecho con el dinero?", le preguntaba. "Poca cosa, no soy un invitado muy glamouroso en ese aspecto porque tampoco he hecho ningún dispendio tremendo y me he limitado a reservar lo que corresponde para cumplir mis obligaciones con Hacienda y a pensar en el futuro que es comprar tiempo para mí y para mi familia", respondía sin pudor.

Asimismo, cuando Sonsoles le pedía a Óscar que diera algún consejo a los concursantes de 'Pasapalabra'. "Yo creo que les debería pedir yo el consejo porque Manu lleva 100 programas más que yo y Rosa está a punto de superarme, no sé si es adecuado que yo de consejos nada que sigan comprando boletos, tienen la combinación ideal de capacidad, talento, estudio y de pausa y que resistan porque es lo más importante", contestaba.

Por último, antes de despedirles Sonsoles quería saber qué iban a hacer Manu Pascual y Rosa Rodríguez si ganan el bote. "Ayudar a mi familia, a mi chica, a toda la gente cercana y seguir estudiando porque desgraciadamente es caro y no es fácil y dedicarme a la psicología", confesaba él. "Ganar tiempo que al final es lo que todos buscamos y cada vez es más difícil", apostillaba ella.