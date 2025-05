La gran pillada a Terelu Campos en 'Supervivientes' censurando su desconocido pasado con Álvaro Escassi

La llegada de Terelu Campos a los Cayos Cochinos ha permitido conocer la brevísima relación que tanto la fantasma del futuro de 'Supervivientes' como Álvaro Escassi mantuvieron en el pasado. Aunque los supervivientes no se han querido mojar ni compartir muchos detalles, los dos han sorprendido a sus compañeros con sus confesiones amorosas. De hecho, durante la gala dominical, las cámaras han captado a Terelu Campos pidiéndole al jinete no abordar el tema. Una pillada en toda regla que ha dado mucho de lo que hablar.

"No lo vamos a contar gratis": Escassi y Terelu siembran la duda

Todo ha comenzado a raíz de una conversación entre Terelu Campos y Makoke con sus compañeros. "¿Quién está caliente siempre?", ha preguntado la expareja de Kiko Matamoros. "Yo no, desde luego, vaya", ha soltado Terelu Campos. "Ninguno. Yo la llevo muerta desde que llegamos", ha apuntado Borja González.

"Te traen a ti a tu mujer a Cayo Paloma y también resucitas y a éste le traen a Sheila y resucita. Aquí resucitáis todos", ha contestado Terelu Campos. Ante ello, el jinete ha bromeado: "Te voy a decir una cosa. Estaba ahí tumbadito, te he visto de reojo ahí en el mar y he dicho "Ay Sheila"". Al comprobar la complicidad existente entre los dos, Makoke se ha atrevido a preguntar: "¿Nunca habéis estado liados?".

"No lo vamos a contar gratis", ha respondido Escassi al igual que la colaboradora: "No, gratis no lo vamos a contar". Lejos de quedarse ahí, Makoke ha insistido: "¿Tuvisteis una noche de amor o no?". "No vamos a contar nada", ha contestado el sevillano.

Una réplica que ha generado los rumores por parte del resto de sus compañeros. "Y a lo mejor no era ni de noche", ha añadido Escassi dando a entender que, en caso de haber tenido un encuentro, éste no había sido nocturno. "Un tardeito de los que te gustan a ti", ha exclamado Makoke ante lo que Terelu se ha apresurado a matizar: "A mí me gustaba".

La pillada de Terelu Campos y su directriz hacia Escassi

Ya durante la emisión dominical, Sandra Barneda se ha dirigido a los principales aludidos para preguntarles por este escarceo amoroso. Al preguntarle a Escassi, se ha podido ver como Terelu Campos le ha pedido a través de gestos que éste se quedase callado y negara su supuesto affaire. Un gesto que las cámaras de 'Supervivientes' han captado.

Sandra Barneda a Escassi: "¿Has tenido 1 lío con Terelu?".

Y el cámara pillando a Terelu haciéndole señales a Escassi para que diga que no. Lo mal que disimula, por favor. Momentazo. #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/IXzwPWFyjW — ᴅᴏ ᴛʜᴇ ʙᴀᴍʙɪ ❤️‍🔥🦩 (@_dothebambi_) May 18, 2025

Terelu Campos tajante sobre su relación con Escassi: "Yo soy una señora"

De hecho, aunque la presentadora ha seguido preguntando, tanto Escassi como Terelu han preferido no abordar el tema. "¿Quién tiró la caña: Escassi o tú?". "Yo soy un caballero eh y no dejaría que la tirara ella y siempre la tiraría yo. He dicho que no voy a decir nada, pero en caso de que fuera así obviamente siempre doy yo el paso. Pregúntale a Sheila", ha contestado Álvaro Escassi.

Por su parte, la principal aludida ha asegurado: "A ver Sandra, yo soy una señora. Él es un caballero y yo soy una señora. Que parece que solo los caballeros no pueden contar las cosas y las señoras sí". "Me ha llamado mucho la atención que quien sacó el tema fue Makoke", ha apuntado la presentadora. "Yo nunca sé nada", ha respondido Makoke. "No es que nunca sepa nada, es que ella no lo sabe", le ha cortado Terelu Campos.

Sandra Barneda no ha cesado al formular más preguntas: "A ti Escassi, ¿te gusta cómo besa?". "Yo no he dicho que no lo recuerde", ha asegurado Terelu antes de que Escassi soltase con cierta sorna: "Si no se acuerda, se lo recuerdo ahora mismo eh". De igual manera, la presentadora le ha preguntado si repetiría con su compañero de concurso. Como respuesta, Terelu ha zanjado el tema asegurando: "Yo no soy muy de segundas partes por muy buenas que hayan sido las primeras".