La decisión de Manuel González con su padre y su hermana tras lo que le han hecho en 'Supervivientes'

Uno de los momentos mas tensos que se recuerdan de la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' fue el cara a cara entre Manuel González y su pareja. Un reencuentro marcado por la actitud del padre y la hermana del concursante, quienes no dudaron en abandonar el plato con amenazas hacia Gabriela, la pareja del joven. Ahora, días después de ese enfrentamiento, el joven ha tomado la palabra y lo que ha desvelado ha descolocado a muchos.

Al ser preguntado por Jorge Javier, Manuel González ha compartido: "Ahora mismo mosqueado, no me hablo. Un poquito con mi hermana y con mi padre porque hemos discutido en el hotel también". "Mi familia es lo más grande y siempre es lo primero, pero creo que se han pasado", ha añadido el hasta ahora concursante.

Así pues, el presentador le ha preguntado por su estado. Visiblemente descolocado, el gaditano ha asegurado: "Estoy confundido y es mucha información en muy poco tiempo. El otro día se levantaron aquí, estaba perdido y acababa de llegar y esos ataques a todos... He estado días muy malo, he dormido regular y la verdad es que no tengo ganas de nada, para qué te voy a engañar".

La férrea determinación de Manuel González sobre su familia

"¿Consideras que ellos no estuvieron bien?", le ha preguntado Jorge Javier. Ante ello, Manuel ha contestado: "Ni ellos, ni ella a lo mejor tampoco. Yo qué sé... Estoy confundido y estoy mareado. Me echaron a perder la noche, no mi familia, sino todo lo que me llegó. Yo venía aquí con una idea, de repente otra completamente diferente. Mi hermana mosqueada, mi padre mosqueado...".

Así pues, Manuel González también ha dado más detalles sobre el encontronazo con su padre que las cámaras no pudieron captar: "Fuera estuvimos discutiendo, en el hotel a la mañana siguiente también... Mi padre es una persona que te dice las cosas en el momento. Yo a mi padre le quiero y lo amo y a mi hermana igual, pero hay que saber marcarles los tiempos y no van a estar todo el tiempo diciéndome lo que tengo que hacer o decir. Yo digo lo que quiero".