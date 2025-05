Kiko Hernández sorprende al pronunciarse así tras quedar fuera de 'La Familia de la Tele' de TVE

'La familia de la tele' ha desembarcado finalmente en las tardes de La 1 después de dos cancelaciones con casi todo el elenco intacto de 'Ni que fuéramos'. Tan solo exceptuando a Kiko Hernández, que se mantiene por el momento en 'Tentáculos', donde precisamente tomó los mandos el pasado lunes con motivo del gran desfile de sus compañeros en Prado del Rey. Y el tertuliano no dudó en pronunciarse sobre su comentada ausencia en el nuevo 'Sálvame'.

Carlota Corredera, al igual que el resto de estrellas que conforman el nuevo magacín de LA OSA Producciones en TVE, se desplazó hasta las inmediaciones de RTVE este lunes para participar en el desfile de carrozas con el que se anunció la llegada de 'La familia de la tele'. Por ello, un rostro de 'Tentáculos' tuvo que tomar las riendas del 'pisito' durante la emisión de este lunes en TEN.

Kiko Hernández despeja las dudas sobre cuándo se producirá su llegada a 'La familia de la tele'

Y nada más estrenarse como presentador, Kiko Hernández recibió la sorpresa de un ramo de flores con una dedicatoria muy especial. "Siempre en lo bueno y en lo malo. Contra viento y marea como la historia de nuestra vida", leyó ante las cámaras el televisivo antes de desvelar el remitente. "Te queremos mucho, Fran, Abril y Jimena", mostró a cámara visiblemente emocionado, destapando que se trataba de un detalle de su marido y sus hijas.

Kiko Hernández en 'Tentáculos'

Fue entonces cuando se pronunció sobre la nueva etapa de los que fueron sus compañeros de 'Salvame' y 'Ni que fuéramos' y cómo no ha podido mudarse a Prado del Rey junto a ellos. "Muchos pensarán que yo estoy triste por no estar en 'La familia de la tele'. Me encanta ver a mis compañeros disfrutar, pero también estoy muy feliz aquí y a mí me gustaría ver esto crecer", aseguró el colaborador.

"Cuando pueda, iré. Pero quien está siempre conmigo es mi familia, mi familia que está en Melilla, Fran y mis niñas", sentenció Kiko Hernández, continuando con el misterio que rodea a su futuro en el recién estrenado magacín de La 1. "Mucha suerte a ti también, que mientras yo estoy presentando esto tú estás presentando la Semana de Cine de Melilla", añadió finalmente el de Melilla lanzando un mensaje de cariño para su pareja, Fran Antón.