Horóscopo de hoy, jueves 15 de mayo de 2025: Predicción en todos los signos del zodiaco

Alcanzamos el tercer jueves del mes de mayo de 2025. Y te adelantamos cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy día 15. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

El pasado lunes se produjo la Luna Llena, bajo la constelación de Escorpio. Su intensa energía nos ha contribuido a que nuestras pasiones y emociones estén exaltadas. Además, los signos Capricornio, Aries y Tauro son los más afortunados a lo largo de esta semana, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 15 de mayo de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

No te dormirás en los laureles ni adoptarás actitudes conformistas. Y es que tienes las ideas muy claras y nada podrá apartarte de tu camino. Prepárate para lo inesperado y déjate llevar por tus impulsos.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Hoy aflorará tu creatividad y lograrás importantes éxitos. No te perderás en quejas ni lamentaciones, y lucharás sin tregua por lo que deseas. Administra bien tu dinero porque puedes tener gastos imprevistos.

Horóscopo diario jueves Aries

Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Marte, te sentirás muy activo y enérgico, y podrás poner en marcha tus planes. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.

Horóscopo diario jueves Géminis

Tendrás que mostrarte muy prudente, actuando con seguridad y aplomo, para no equivocarte ni tomar decisiones que te alejen de tus objetivos. Acepta los inconvenientes que puedan surgir y no quieras ir contracorriente.

Horóscopo diario jueves Tauro

Con la positiva energía astral que estás recibiendo, todo fluirá con facilidad. Es el momento de disfrutar y de aprovechar al máximo las oportunidades que surjan. En el amor, deja que aflore lo que sientes y sé sincero contigo mismo.

Horóscopo diario jueves Virgo

Sentirás en tu interior una llamada a la renovación, a hacer cambios en tu vida y a solucionar, de una vez por todas, algunos asuntos que has dejado pendientes. Nada te impedirá alcanzar lo que te has propuesto.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Si estás pensando en hacer algún cambio en tu actividad profesional, adelante, que la suerte te sonreirá. Estarás muy activo, las responsabilidades te desbordarán y tendrás que multiplicarte por dos para poder atenderlas.

Horóscopo diario jueves Piscis

Hoy vivirás el presente y no volverás la vista atrás. Sabes bien lo que quieres y no dudarás ni un instante para conseguirlo. Muchas de tus expectativas pueden cumplirse antes de lo que imaginas.

Horóscopo diario jueves Libra

Hoy vas a dar lo mejor de ti y vas a luchar por algo en lo que vienes tiempo pensando. Confiarás al cien por cien en tus posibilidades y apartarás de tu mente cualquier pensamiento negativo.

Horóscopo diario jueves Leo

Es tiempo de escuchar a tu corazón y de frenar tus impulsos para no tomar decisiones equivocadas. Puedes tener la sensación de que tu cuerpo aguanta lo que le echen, sin tener en cuenta las consecuencias.

Horóscopo diario jueves Sagitario

No te obsesiones con problemas que no puedes solucionar y adáptate a lo que la vida te ofrece para no sentirte frustrado. Tienes la suerte de contar con muchos apoyos, así que déjate ayudar y no pierdas tus energías inútilmente.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Gracias a los buenos aspectos que te hace Mercurio, estarás muy ágil de mente y te mostrarás muy abierto y dialogante. Atrévete a arriesgar y deja de aferrarte a lo que tienes y a lo que te da seguridad porque puedes perder buenas oportunidades.