Gonzalo Miró dice lo que muchos piensan de Díaz Ayuso y señala el motivo por el que la votan realmente

Este viernes 2 de mayo se celebra el día de la Comunidad de Madrid y lo que tendría que ser un acto de conmemoración de todos los madrileños ha vuelto a convertirse en una nueva confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Algo sobre lo que Gonzalo Miró ha sido rotundo en 'Más vale tarde'.

Y es que Isabel Díaz Ayuso decidió no invitar a nadie del gobierno central después de que el Ministerio de Defensa denegara la parada militar que siempre se hacía en el acto conmemorativo en la Puerta del Sol alegando que es un evento cívico y no militar.

En lugar de los militares, y aprovechando que se rendía homenaje a los bomberos y la policía local por ayudar en la tragedia de la DANA de Valencia, todos ellos han desfilado por delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Pues podrían haber incorporado a barredores municipales que también han ayudado en muchas tragedias", soltaba Iñaki López a modo de dardo antes de que fuera Gonzalo Miró el que se pronunciara.

Así, el colaborador no se reprimía su sentencia sobre Isabel Díaz Ayuso. "Es que todo lo que tiene que ver con Ayuso es una operación de marketing permanente", comentaba el colaborador. "No te parece genuino", apostillaba Cristina Pardo. "Pues le renta muchísimo así no tiene que hablar de educación, sanidad y esas cosas", recalcaba por su lado Iñaki López en alusión a las encuestas que dan de nuevo una mayoría absoluta a la presidenta.

"Por eso digo. Porque todo lo que tiene que ver con la política, lo que de verdad importa a las personas, es cuando a ella le chocan los planetas. Tú la escuchas decir dos frases y cuando no las está leyendo no sabe ni lo que dice. Evidentemente donde te tienes que llevar esa batalla, y la gana Miguel Ángel Rodríguez evidentemente, pues al marketing, a la exposición", incidía Gonzalo Miró.

"A la confrontación que le viene muy bien y las encuestas lo dicen", repetía Iñaki López. "Ella vive muy bien en la confrontación con Pedro Sánchez, la gran mayoría de sus votantes la votan por cargar contra Pedro Sánchez no porque sus políticas sean una cosa envidiable y de lo que presumir en el resto del planeta", sentenciaba Miró.

Gonzalo Miró se enfrenta en 'Más vale tarde' por la actitud de Díaz Ayuso

A lo que Elisa Beni no dudaba en replicar y en señalar al gobierno de Pedro Sánchez. "¿Y por qué entra el gobierno al trapo? Porque aquí la cuestión es que ninguno son nadie, son representantes de la ciudadanía y tendrían que mantenerse institucionalmente donde tienen que estar", opinaba la periodista antes de cuestionar que Margarita Robles no haya permitido la parada militar mientras si ha mandado a las tropas a actos religiosos a Málaga. "Es un tema claramente político", añadía.

"Entonces lo que te parece mal es que el gobierno entre al trapo de Ayuso", le soltaba Gonzalo Miró. "No, lo que me molesta es que no estén cada uno donde tienen que estar porque tú te muerdes lo que te tengas que morder para estar ahí", se defendía Elisa Beni.

Lejos de quedarse ahí, Gonzalo Miró volvía a tomar la palabra. "No podemos normalizar la confrontación política hasta los niveles que estamos conociendo y luego esperar que figuren todos ahí y que se lleven como sino pasara nada", aseveraba. "Pues yo si lo espero, se llama institucionalidad", le replicaba Beni. "Pues yo no, eso se llama hipocresía. A mí que la presidenta de la Comunidad de Madrid llame hijo de puta al presidente del Gobierno y no pase nada eso me parece bastante peor que no la posible hipocresía de ponerte ahí para una foto", sentenciaba Gonzalo.