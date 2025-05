Frank Blanco dice 'basta' ante la "manipulación" de 'Tardear' y Verónica Dulanto y el equipo se sublevan

Este martes, Verónica Dulanto desaparecía de 'Tardear' en plena entrevista de Terelu Campos por otro compromiso profesional como el propio Frank Blanco aclaraba. Eso sí, ante la ausencia de su compañera, el presentador no dudó en bromear con Terelu en que se había quedado vacante el puesto de copresentadora y que siempre le había hecho ilusión presentar con ella.

Un día después, 'Tardear' paralizaba el programa para mostrar la "traición" de Frank Blanco a su compañera. "¿Pero que es eso de la traición de Frank Blanco a Verónica Dulanto?", cuestionaba el presentador al ver el rótulo que se podía leer en pantalla.

"Que feo", se escuchaba decir a colaboradoras como Leticia Requejo y Paloma Barrientos. "Oye que se me ha olvidado decírtelo, cómo te eché de menos", se escudaba Frank. "Mira eres tan pelota y tan traidor que pensaba que...", le soltaba Verónica Dulanto. "Es un Judas", apostillaba Barrientos.

Por su lado, Leticia Requejo le recriminaba al presentador de 'Tardear' que no le hubiera contado a su compañera lo que había hecho con Terelu y se tuviera que enterar primero por ella que se lo contó y después por el programa al emitir en directo las imágenes. "¿Pero esto qué es?", se preguntaba Frank.

Tras ello, era Miguel Ángel Nicolás el que entraba desde la dirección para asegurar que tanto los directores como la redacción de 'Tardear' se quedaro muy sorprendidos por la actitud de Frank con Terelu y la de Terelu con Frank. "Se os está yendo la castaña", aseveraba el presentador. "No, no lo intentes parar. De hecho, Dulanto esta mañana yo la he notado cabreada. Esto tiene su por qué", advertía Miguel Ángel al dar paso a la traición de Frank a su compañera.

Frank Blanco estalla contra la "manipulación" de 'Tardear'

El programa recordaba lo vivido este martes con Terelu Campos que ejerció de copresentadora al despedir el programa y dar paso a Jorge Javier y cómo Frank Blanco le decía que ojalá no fuera la última vez que presentaban juntos. "Que mala suerte tienes que he vuelto hoy ehhh", reaccionaba Verónica Dulanto a la vuelta del vídeo.

"Que manipulación. Ahora entiendo a los concursantes de 'Gran hermano' cuando hacen esos vídeos y faltan cosas", soltaba por su parte Frank Blanco cuestionando a todos sus compañeros de 'Tardear' por tacharle de traidor. "Oye Terelu me parece muy bien que quieras un programa pero este no, por ahí no", le replicaba la presentadora también a la colaboradora de 'De Viernes'.

Tras ello, Frank Blanco pedía poder defenderse. "Por alusiones, breve explicación que a lo mejor la gente se lo toma en serio. Una de mis grandes preocupaciones en todos los programas que he hecho es que los invitados se sientan a gusto porque para programas donde la gente no está a gusto ya hay otros, este no. Que yo le dijera esas cosas ayer a Terelu aparte de porque las siento es porque se saca mucho más de un invitado si haces que se sienta a gusto que si haces que se sienta mal", sentenciaba Frank con una pulla a 'La familia de la tele'.