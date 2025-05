Emma García amenaza a Kiko Jiménez con un veto de Mediaset y él se planta: "No tengo ningún miedo"

Kiko Jiménez se sentaba este sábado en 'Fiesta' junto a Ana María Aldón para hablar de las entrevistas que ambos dieron en 'De Viernes'. Y el colaborador no dudaba en denunciar el aquelarre que vivió por parte de todo el equipo del programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta. Algo que llevaba a que Emma García tratara de frenarle en seco.

"Eso no fue ni una entrevista, fue un aquelarre con todos los colaboradores en contra mía, me sentí bastante incómodo, no sentí que en ningún momento me escucharan, solo me atacaban con ataques absurdos buscando el aplauso fácil del público, una decepción", empezaba denunciando Kiko Jiménez.

Tras ello, Kiko Jiménez insistía en que no pudo defenderse ni abordar todos los temas que él quería tocar. "Pero es que el director no eres tú, tú puedes hacer una entrevista previa, tu eres el invitado pero luego los presentadores y los colaboradores y sobre todo el director deciden el tiempo que tienen. Tú sabes como es la tele", le replicaba Emma García.

Después de que Juan Luis Galiacho le preguntara que para que iba a 'De Viernes' si sabía a lo que se iba a enfrentar, Kiko Jiménez aseguraba que habían insistido mucho en que fuera y que él accedió para defenderse y dar su versión sobre todo lo que había dicho Gloria Camila. "Yo accedí y lo único que espero al menos es que me escuchen, ya no que pregunten sino que escuchen", comentaba el colaborador. "Yo no lo he visto pero me extraña mucho que mis compañeros que son unos profesionales no te escuchen", le cuestionaba Emma. "Pues ya te lo digo yo Emma", le contestaba él.

"Pues me extraña porque son los primeros interesados en saber que pasa", proseguía defendiendo la presentadora de 'Fiesta'. "Pues ayer no lo parecía, dicta mucho de lo que se ve en otras entrevistas", seguía quejándose el novio de Sofía Suescun.

Emma García frena en seco a Kiko Jiménez: "A ver si te van a vetar a ti"

Otra colaboradora que echó más leña al fuego y que terminó por hacer estallar a Kiko Jiménez fue Almudena del Pozo al recordarle que si él está donde está es por haber sido el ex novio de Gloria Camila. "Tienes que entender que si tú interesas es porque has sido novio de Gloria Camila", le decía la periodista. "Que tengamos que recurrir a eso tan básico, yo llevo tres años sin que Gloria estuviera en este universo en Mediaset, estaba vetada y yo llevo tres años aquí participando en realitys y programas", se defendía Kiko.

"Oye te voy a decir una cosa a ver si te van a vetar a ti, tanto veto veto. Hay momentos en los que los personajes vienen porque interesan y otros momentos en los que dejan de interesar", le advertía Emma García a su compañero. "Pues que me veten, yo no tengo ningún miedo", le contestaba Kiko.

"¿Yo cuánto tiempo llevo aquí en 'Fiesta'? ¿Cuántos realitys he hecho dando la cara? Estoy de colaborador en 'Supervivientes', en 'Los vecinos de la casa de al lado' y en 'La isla de las tentaciones'", proseguía defendiéndose Kiko Jiménez. "Si queréis me levanto y no vengo, yo no tengo ningún problema", soltaba el colaborador. "Oye, oye, aquí cada uno que haga lo que quiera. Dices que ayer no tuviste tiempo y hoy tampoco vas a tenerlo. Tampoco es tan grave pensar que eres conocido porque estuviste con Gloria Camila, es la realidad, y luego tú has seguido tu trayectoria pero tu cogiste la fama igual que Ana María", sentenciaba la presentadora.