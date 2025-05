Kiko Jiménez denuncia el "aquelarre" vivido en 'De Viernes' y amenaza con abandonar 'Fiesta'

Este viernes, Kiko Jiménez y Ana María Aldón se sentaban en el plató de 'De Viernes' para contestar lo que Gloria Camila dijo de ellos una semana antes. Y ambos han vuelto a sentarse este sábado en 'Fiesta' donde han vivido momentos de gran tensión por los ataques de todos los colaboradores.

"Ayer estuvisteis en De Viernes", empezaba diciendo Emma García. "Si, eso parece", le contestaba Kiko. "Eso parece no, estuvisteis", le corregía la presentadora. "Era una forma de hablar, estuvimos si pero de aquella manera, unos estaban más tranquilos y otros de aquella manera", aseveraba Kiko. "¿A qué te refieres?", trataba de saber Emma.

"Pues a que eso no fue ni una entrevista, fue un aquelarre con todos los colaboradores en contra mía, me sentí bastante incómodo, no sentí que en ningún momento me escucharan, solo me atacaban con ataques absurdos buscando el aplauso fácil del público, una decepción", se quejaba Kiko Jiménez.

Tras ver un resumen de las entrevistas de ambos colaboradores, Emma García se interesaba por saber de qué se quejaba Kiko si de las preguntas que le hicieron o de qué. "Bueno es que ni siquiera pude defenderme. Yo iba a defenderme porque Gloria estuvo dos veces consecutivas, luego también estuvo aquí y en 'Tardear'", comentaba. "Tiene todo el derecho ehhh", le replicaba Emma. "Nadie dice lo contrario, igual que yo también tengo el derecho a defenderme y creo que no tuve la oportunidad, no me la dieron", recalcaba el novio de Sofía Suescun.

Emma García se encara con Kiko por cuestionar a 'De Viernes'

Y justo entonces Iván Reboso saltaba contra él asegurando que "te la han dado durante cuatro años". "Tú el otro día decías que la tenías en el congelador, que rápido descongelas la pechuga. Así que te ha venido muy bien que Gloria hable, no vayas con el papel de víctima", le espetaba el periodista. "Digo que me hubiese gustado defenderme. Cuando tu pactas una entrevista de este tipo de hace una entrevista previa y en base a esa entrevista que yo quería abordar un montón de temas que no se pudo", proseguía diciendo Kiko.

"Pero es que el director no eres tú, tú puedes hacer una entrevista previa, tu eres el invitado pero luego los presentadores y los colaboradores y sobre todo el director deciden el tiempo que tienen. Tú sabes como es la tele, pero te digo esto sin verlo", le cuestionaba Emma García. "Yo lo que te quiero preguntar es para qué vas si sabes lo que te vas a encontrar", le preguntaba por su lado JUan Luis Galiacho. "Bueno cobrar cobra todo el mundo ehhh", le defendía Ana María Aldón.

Tras ello, Kiko contaba que insistieron mucho en 'De Viernes' para que se sentara. "Yo accedí y lo único que espero al menos es que me escuchen, ya no que pregunten sino que escuchen", insistía Kiko. "Yo no lo he visto pero me extraña mucho que mis compañeros que son unos profesionales no te escuchen", le volvía a cuestionar Emma para tratar de defender a 'De Viernes'. "Pues no, dictó mucho de otras entrevistas", añadía Kiko.

Kiko Jiménez, contra todos en 'Fiesta' por cuestionar su profesionalidad

Después, Almudena del Pozo trataba de echar por tierra a Kiko Jiménez asegurando que si él interesa es por ser el ex novio de Gloria Camila. "Que tengamos que recurrir a eso tan básico, yo llevo tres años sin que Gloria estuviera en Mediaset, que estaba vetada", recordaba Kiko. "Te digo una cosa a ver si te van a vetar a ti", le soltaba Emma García. "Yo no tengo ningún miedo, si me tienen que vetar. Yo llevo un año aquí y he estado en realitys y estoy de colaborador en 'Supervivientes', en 'La isla de las tentaciones'. Si queréis me levanto y no vengo, no tengo ningún problema", amagaba con abandonar el plató.

"Siento que lo hacéis muy complicado, cuestionándome mi profesionalidad como si yo no valiese. Yo estuve en 'Mujeres, hombres y viceversa' cuando tenía 19 años", insistía Kiko. "Tampoco es tan grave pensar que eres conocido porque estuviste con Gloria Camila, es la realidad, y luego tú has seguido tu trayectoria pero tu cogiste la fama igual que Ana María", añadía Emma García.

Finalmente, Paloma Barrientos se sumaba al "aquelarre" asegurando que Kiko Jiménez aprovechó su relación con Gloria Camila para sumarse a los ataques que desde 'Sálvame' hacían a Ortega Cano. "En determinados programas a una persona se le insultaba día si y día también", destacaba la colaboradora. "No, yo trabajaba en 'Sálvame' y según que temas había que tratar porque ellos también se retroalimentaban y vivían de esto", le contestaba Kiko Jiménez.