Damián Quintero abre la caja de los truenos en 'Supervivientes 2025': "Eso es chivarse"

El último robo sufrido en 'Supervivientes' por parte de Playa Furia sigue trayendo cola. Cabe recordar que algunos concursantes de dicho equipo no dudaron en guardarse comida para poder dársela a Carmen Alcayde, la única superviviente de su grupo que no pudo disfrutar de la gran recompensa ganada durante una de las últimas pruebas.

Un gesto que, además de ser castigado por parte de la organización, ha sido muy señalado por parte de otros compañeros. Uno de ellos ha sido Damián Quintero, quien no ha dudado en sacar a la luz otros robos que enturbian el paso por el concurso de los habitantes de Playa Furia. Precisamente por esa actitud, los habitantes de esa localización no han dudado en acusarles de "chivatos".

"A mí no me acuses de cosas que no son": El tremendo encontronazo entre Montoya y Makoke

"Han patinado muchísimo, no fue un chivatazo. Si no le hubieran pillado, no habríamos dicho nada", se ha excusado Makoke, quien además ha remarcado: "En ningún momento nos chivamos de nada, les pillaron con el carrito del helado". Por su parte, Borja González ha negado a su compañera al asegurar: "A mí me dijeron que Makoke dijo el nombre y por eso dije que se chivó e igualmente dijo "a alguien más", por lo que delató a alguien más. Igualmente, le han dado mucho bombo para que nos castigarán".

Cabe recordar que la organización sancionó a los concursantes sin la recompensa obtenida para, en su lugar, dársela a sus compañeros. Un gesto no bien recibido por parte de los afectados a tenor de lo expresado por Makoke: "Podríais aprender de vuestro compañero Álvaro, que nos dijo "disfrutad"". Esta intervención ha hecho saltar a Montoya, que ha saltado: "Recuerda que le dijiste chivato. Y lo que has dicho de él. Que vendes hasta a tu madre, que vendes a todo el mundo, has vendido a este hombre y a todo el mundo".

"A mí no me faltes el respeto. Argumenta. Cuando he hablado de alguien es una vez, una sola noche y hace dos meses. Conté un rumor que había y he dicho que cuando quieras se lo cuento a él, que lo sepas. A mí no me acuses de cosas que no son", le ha parado los pies Makoke. "Y ahora chivato hace dos días, que vendes a todo el mundo. Gracias por tu demagogia", ha proseguido diciendo Montoya visiblemente alterado. Ante ello, Makoke le ha parado los pies al soltar: "A mí no me acuses de cosas que no son". "Señora, sigue argumentando cosas que no son", le ha espetado Montoya.

Damián Quintero abre la caja de los truenos al exponer a sus compañeros

Precisamente en mitad de ese encontronazo, Jorge Javier ha percibido el semblante de Damián Quintero. Así lo ha notificado el presentador: "Está como haciendo gestos raros Damián, ¿por qué?". Con rostro serio, el citado concursante ha tomado la palabra para arrear contra sus compañeros.

"¿Sabes qué pasa? Que me da gracia porque cuando pasó la acción del mechero nos encontramos con una acción súper sucia, súper malo y tal. Ahora robar comida, que no es la primera, ya llevan varias y varios de ese grupo, cogen y dicen que es una buena acción. Entonces aclararos, cuando es a favor es una buena acción y cuando es en contra somos sucios", ha denunciado el concursante.

Lejos de quedarse ahí, el deportista olímpico ha relatado cómo fue testigo de dicho robo. "De hecho yo venía de estar con mi mujer y veía cómo le sacaban la comida y yo no me chivé. Simplemente comentamos en la playa quiénes fueron". "¡Eso es chivarse Damián!", le ha espetado Carmen Alcayde visiblemente enfadada.