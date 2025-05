Carmen Alcayde activa las alarmas en 'Supervivientes' tras la última hora con Montoya: "Me quiero ir"

La relación de Carmen Alcayde y Montoya parecía infranqueable. Ambos han sido un apoyo el uno para el otro desde el comienzo de 'Supervivientes 2025'. Pero, en las últimas horas, esta estrecha amistad ha estado a punto de saltar por los aires. ¿El motivo? El acercamiento de la presentadora a Makoke, que no ha hecho ninguna gracia ni a Montoya ni a Anita.

En un momento de relax en la playa, Carmen Alcayde se sinceraba junto al sevillano. Le comentaba sus dudas sobre Anita por su posible embarazo. Su amigo le daba la razón: "Vende lo que sea, me parece ruin el concurso que está haciendo", aseguraba, refiriéndose también a Makoke. Sin embargo, en las últimas horas, esta se acercaba a la valenciana, que tampoco mostraba rechazo.

"Al final hemos tenido mucha complicidad, yo creo que es amistad", le decía la exmujer de Kiko Matamoros. A lo que su compañera le respondía con un "ojalá". Lo que ni por asomo se esperaba Carmen Alcayde es que esas palabras iban a provocar las críticas de Montoya y Anita. Y es que, el sevillano recordaba que "hace un minuto la estaba criticando", por lo que no entiende este acercamiento de repente

Carmen Alcayde pide irse de 'Supervivientes 2025'

La colaboradora les escucha y les pregunta si estaban hablando de ella. "Ven si quieres", le anima Anita. La valenciana accedió y se sentó junto a ellos, los concursantes con los que más unión ha tenido. Haciendo alarde de su sinceridad, el sevillano reconoció que no entendía ese acercamiento a Makoke tras lanzar críticas contra ella. "Yo te he visto de risas con ella", le espetaba Carmen, dando pie a un momento de tensión.

Y es que a Montoya no le hacía ninguna gracia esta actitud, ya que no le gustan "las injurias". Tras esto, su amiga rompía a llorar. Nada más verla, Pelayo Díaz dio su opinión al respecto: "Cuando hay un momento de tensión, de nominación de los tres, se ven los colores de la gente". Tal era la situación que Carmen Alcayde, desesperada, hacía un ruego: "Me quiero ir a mi casa con mi familia, me quiero ir. Ni amigos, ni enemigos ni nada".

Unas palabras que hemos podido ver en el 'Última hora' y que llegan apenas 24 horas antes de saber si es ella o su gran amigo Montoya el que debe abandonar la palapa, después de que Anita fuera la salvada el pasado martes.