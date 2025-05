Belén Esteban se deslengua contra la organización de Eurovisión en TVE y lo que todos piensan sobre Israel

La resaca eurovisiva ha invadido 'La familia de la tele' este lunes, y Belén Esteban no se ha contenido al seguir el camino que RTVE abrió el pasado sábado durante la final. La televisiva no dudó en poner el grito en el cielo por la participación de Israel en el festival, pidiendo su expulsión e impugnando el puesto de Melody. Y la de Paracuellos no dudó en sugerir a la delegación española dar un golpe en la mesa y abandonar Eurovisión por primera vez en su historia.

La final de Eurovisión dejó a 'esa diva' valiente y poderosa con un total de 37 puntos y el puesto número 24 después de un contar tan solo con 10 puntos del televoto. Mientras que Israel, con su participación en el certamen en el punto de mira y cuya actuación fue incluso suprimida en la retransmisión de Bélgica, se encumbró hasta el segundo puesto tras recibir casi 300 puntos del público.

Belén Esteban, contundente sobre lo ocurrido con Melody: "Si fuera España no me presentaría más a Eurovisión"

"Yo solamente quiero pedir, que igual que se quitó a Rusia por su guerra con Ucrania. Con todos mis respetos creo que tendrían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza", sentenció Belén Esteban nada más arrancar 'La familia de la tele' este lunes, que comenzaba su emisión centrándose en las claves del hundimiento de Melody en Eurovisión tras meses trabajando en la propuesta llenos de promoción.

📹Belén Esteban pide la expulsión de Israel de #Eurovision igual que la de Rusia y que si por ella fuese, España no se presentaría más al Festival por el mal puesto de Melody #EurovisionRTVE #LaFamilia19m pic.twitter.com/75oCoEJ4Dp — Tweets de tele (@teletuits) May 19, 2025

Pero la de Paracuellos no se quedó ahí, y tras pedir la descalificación del país del concurso, quiso hacer una aclaración. "La chica de Israel, la cantante, no tiene la culpa. Pero lo dije el sábado, dejad la política a un lado, hay que valorar el arte, sobre todo Melody", insistió la colaboradora, que defendió a capa y espada la actuación de la sevillana durante la gran final el pasado sábado.

"Yo si fuera España no me presentaría más al festival de Eurovisión", terminó señalando Belén Esteban, causando gran revuelo entre el público y sus compañeros de plató. Y es que, mientras Alba Carrillo gritaba "bravo" coincidiendo de lleno con su juicio de lo ocurrido, Laura Fa y Kiko Matamoros se mostraron más escépticos, negándose a atribuir el resultado de la intérprete en el certamen a una cuestión de rencillas políticas.

Quién remó también a favor de Melody minutos más tarde fue Marta Riesco, que relató a María Patiño todo lo sucedido en la sala de prensa durante la noche del sábado. Cabe recordar que después de que RTVE emitiese el mensaje condenando las víctimas en Gaza, a los medios de comunicación españoles se les prohibió grabar y retransmitir contenido desde la sala. Así, la reportera aseguró este lunes que muchos países no daban crédito a la posición de la representante Española.