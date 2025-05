Aluvión de críticas a 'Supervivientes' por lo que ha hecho con Patricia Montero ante su reencuentro con Álex Adrover

Álex Adrover ha sido el último concursante de 'Supervivientes 2025' en ser sorprendido con la visita de un familiar. Tras 74 días de concurso, la organización le ha preparado un emotivo encuentro con su mujer, la actriz Patricia Montero. Antes de que se produjese este reencuentro, el reality les ha puesto a prueba puesto que los dos debían superar una dinámica en la que han tenido que emplear toda su fuerza y resistencia.

Antes de llevar a cabo la prueba, el reality ha colocado a Patricia Montero en una estructura colocada sobre el mar en la que ha tenido que esperar largo rato bajo un sol abrasador. Un detalle en el que han reparado los espectadores del reality. En concreto, la audiencia ha llegado a cifrar en más de una hora la espera de la visita: "¿Lleva más de una hora colgada en el duelo al sol esperando que le traigan a Alex?¿Y luego tiene que hacer la prueba?".

En la misma línea, otra seguidora apunta: "¿De verdad que tienen a Patricia Montero en la rueda desde que salió en pantalla? Pero, ¿qué quieren matarla o asarla?". Una exigencia que podría haber mermado su capacidad de aguante en la prueba posterior en la que debía aguantar ocho minutos colgando de una estructura sobre el mar. "Tener ya a Patricia ahí arriba debe afectar a su resistencia cuando empiece la prueba de verdad. Por la posición incómoda y la exposición al sol", ha denunciado otro espectador.

Patricia Montero, ¿Lleva más de una hora colgada en el duelo al sol esperando que le traigan a Alex?¿Y luego tiene que hacer la prueba ? 😳 Como se pasan,... #ConexionHonduras11 — Neutral (@neutral_1988) May 18, 2025

¿Que ha hecho Patricia para esa penitencia? Lleva casi una hora al sol aguantando #ConexiónHonduras11 — Carmen RG (@Crg287) May 18, 2025

Patricia bajo el sole a 45 grados esperando a que llegue su amado.

Tener ya a Patricia ahí arriba debe afectar a su resistencia cuando empiece la prueba de verdad. Por la posición incómoda y la exposición al sol. #ConexiónHonduras11 — Air@m (@AiramLP10) May 18, 2025

Patricia Montero se salta el protocolo de 'Supervivientes' por este motivo de peso

A pesar de la normativa impuesta por el reality, tanto Patricia como Álex no han podido reprimir su deseo de abrazarse. Por ello, en cuanto Álex Adrover se ha quitado el antifaz, Patricia Montero se ha descolgado de la estructura de la prueba y se ha tirado al mar con la intención de besarle y abrazarle. Cabe recordar que los dos no podían tocarse hasta haber superado los ocho minutos de prueba.

"Si te mantienes ocho minutos en el duelo al sol, vas a tener una recompensa en forma de comida. Creo que te deberías quitar la venda a ver cómo ves el reto", le ha recordado Laura Madrueño. Precisamente en ese instante, la actriz ha gritado entre lágrimas: "¡Mi vida!". Sin pensarlo dos veces, ésta ha nadado hacia él para abrazarle al tiempo que exclamaba: "¡Estás súper flaco! ¡Qué guapo estás! Te quiero".

La declaración de amor de Patricia Montero hacia Álex Adrover

"Te quiero. Solo he visto una foto", le ha comentado el superviviente. Ante ello, Patricia Montero ha seguido diciendo: "Lo sé mi amor. Lo estás haciendo tan bien mi vida". Además de los besos y abrazos compartidos, ella le ha mostrado visiblemente emocionada los amuletos y detalles que lleva como señal de su amor. "¡Qué bonito!", ha deslizado entre lágrimas.

Por su parte, la visita del superviviente no ha cesado en sus mensajes de apoyo: "Estás impresionantemente guapo mi amor. Cada día me gustas más mi amor. Te apoyamos, te vemos cada día". También Álex ha tenido unas bonitas palabras hacia su pareja: "Tienes la voz más bonita del mundo. Cuando te escuché mi amor, me diste tanta fuerza. Te has vuelto loca, ¿cómo te has venido?". "Necesitaba verte, si no, no podía más", ha contestado ella.

En ese momento, Laura Madrueño ha intervenido para preguntarle por el paso de su pareja por el concurso. "Cada día me sorprende más. Sabía que lo iba a hacer bien, pero verle fiel a sus valores desde la calma. Eres impresionante mi amor. Esto era una locura absoluta, lo sabemos. Era un sueño para él desde niño y teníamos que apoyarle y verle haciéndolo tan bien... me encanta verle", ha confesado Patricia Montero al tiempo que se ha abrazo junto a su pareja.

Cabe recordar que su historia de amor se remonta a la época de 'Yo soy Bea'. Los dos formaron parte del elenco de la mítica serie de Telecinco y surgió el flechazo en el año 2008. Desde entonces y durante 17 años, los dos se han mantenido como pareja tal y como ha reseñado la cuenta de Telecinco en redes sociales, que ha reseñado este reencuentro televisado.