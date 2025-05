Aluvión de aplausos a Isabel Allende por lo que ha hecho con Broncano durante su visita a 'La Revuelta'

Isabel Allende aterrizó en 'La Revuelta' este miércoles durante el tramo final de la noche para presentar 'Mi nombre es Emilia del Valle'. David Broncano recibió a la exitosa escritora en mitad de su primera visita a España en seis años. Pero el humorista no podía esperar el inesperado repaso que la novelista le dio sobre su vida sexual con Silvia Alonso, protagonizando una escena que generó todo un revuelo en redes.

"Eres una invitada que nunca pensé que vendría al programa", comentó David Broncano nada más recibir a la reputada escritora chilena, que sorprendió a la audiencia con su aplastante sinceridad. "Yo no lo pensaba tampoco, me habéis agarrado por sorpresa", confesó entre risas Allende mientras el humorista le proponía iniciar "una relación epistolar" intercambiándose cartas entre ambos. "Yo no te voy a escribir", resolvió la invitada.

Isabel Allende pone contra las cuerdas a Broncano con lo que revela de su vida sexual: "Te crees muy fogoso pero..."

Pero fue poco después, cuando Isabel Allende se disponía a entregar su regalo al humorista, cuando la escritora puso a sudar a David Broncano con lo que llegó a compartir con la audiencia. "Yo hablé con tu novia y a partir de lo que conversé con ella me dio una idea de lo que regalarte. Creo que lo que tú necesitas son afrodisíacos", explicó entre carcajadas del público mientras el conductor de 'La Revuelta' trataba de deshacerse de las acusaciones sobre su vida sexual.

🔥 Isabel Allende pone en su sitio a Broncano.



¿Sabes que te van a preguntar por relaciones en el último mes? Espera, que te voy a adelantar yo por la derecha. #LaRevuelta pic.twitter.com/V5GUIQ75a3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 21, 2025

"Chequéalo con ella porque tal vez tú te crees muy fogoso pero…", insistió la escritora. "No, no me creo. Yo me veo en la habitación en un espejo muy grande que tengo y digo madre mía que vigor", aseguró el presentador interrumpiéndola. "Bueno, ella no está de acuerdo", resolvió la novelista, con el público completamente volcado a su favor. "¿Hay alguien aquí que le pueda dar unas pocas clases?", insistió la invitada de este miércoles.

Entonces, Isabel Allende le mostró finalmente su regalo. "Te traje un libro que escribí hace un tiempo sobre afrodisíacos. Hay muchas recetas, no las pruebes porque la viagra funciona mejor y más rápido", comentó entre risas la chilena antes de que Silvia Alonso interviniese desde el palco del teatro. "A ver, Isabel eran cosas entre nosotras… estábamos contándonos la vida. No me esperaba que lo contases aquí delante de todo el mundo", confesó la pareja del presentador.

"Lo ha dejado planchado"

Y la ocurrencia de la escritora para poner en un aprieto al conductor de 'La Revuelta' no pasó desapercibida en redes. "Isabel Allende lo está dando todo, divertida, avispada y genuina. Me encanta la entrevista de hoy", escribió una espectadora de 'La Revuelta' en X. "Isabel troleando a Broncano... esa sí que no la viste venir", añadió otro espectador.

#LaRevuelta Isabel Allende está dándolo todo, divertida, avispada y genuina. Me encanta la entrevista de hoy. 😍 https://t.co/7c2L5dZWsT — Tinkerbell 🇮🇨🌎 (@Andy_sinth) May 21, 2025

Una de las figuras más importantes de la literatura actual, por supuesto que te puede dejar mal incluso antes de pensarlo 😂😂 https://t.co/6KRW0VtY4N — Carlos A. (@carolo_95) May 21, 2025

Qué encanto de persona entrevista maravillosa 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/LtfrZEfLJv — C.LO💫✨ (@rayca97) May 21, 2025

Isabel Allende poniendo en aprietos a Broncano 🤣 https://t.co/EbhTMROBBO — Toxic 🧁 (@san_toxic) May 21, 2025

🤣🤣🤣🤣🤣 Isabel troleando a Broncano...eso no lo viste venir https://t.co/lcDpejCExl — PEzKoi 🐟 (@vnrumbo72) May 21, 2025

Jajaja, vaya revolcón que te ha pegado doña Isabel, Broncano!😂😂😂 https://t.co/r8dv48JfcT — SilviaFdeE (@FdeSilvia) May 21, 2025

Qué bárbaro #Broncano se trae para #LaRevueltaTVE a Isabel Allende tan marchosa y tan joven ...



Mientras #elhormiguero se tiene que conformar con Revilla y el montaje que se trae con el emérito 🙃😆 https://t.co/pwOJqo6Jxp — Aveli Fer #ThinkDifferent (@avefdez) May 21, 2025

La España en blanco y negro está viendo a Felipe González en #FelipeGonzalezEH, la España en color está viendo a Isabel Allende en #LaRevuelta o no viendo El Hormiguero #Audiencias https://t.co/brjxkquLwq — Pepa (@peparecio_) May 21, 2025

Os juro que se me caería la cara de vergüenza si digo que esto no es tv de calidad!!! Increíble, niño👏👏👏 — cha_cha gregori (@cha_cha_Gregory) May 21, 2025