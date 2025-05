Alba Carrillo abre un cisma dentro de TVE tras atizar a David Broncano y definirle así ante el revuelo

Después del brutal dardo que le soltó Melody a David Broncano y 'La Revuelta' en su rueda de prensa en TVE son muchos los que están hablando y posicionándose en este asunto. Uno de ellos fue Iñaki López que no dudó en dar la cara por el cómico. Este martes, 'La familia de la tele' lo abordaba con Silvia Intxaurrondo y Alba Carrillo sorprendía con lo que llegaba a cuestionar de Broncano.

"Como hablar es gratis me ha dolido algo que compañeros de otras cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Por encima de todo está la salud mental y ha habido algún programa de televisión en el que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa para poder ver a mi familia y mi hijo y que necesitase tiempo, no me parece. No me gusta de la doble moral de que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y que se haga burla o risa de mí diciendo que a lo mejor estaré en mi casa bajando las persianas y equilibrándome", empezó señalando Melody.

"Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo pero la salud mental no es para hacer humor. Cada uno luchamos con nuestra mochilita y eso hay que respetarlo y no hay que burlarse de un número ni del puesto porque yo no me meto en las audiencias de cada uno, yo respeto mucho a cada una de las personas y me parece de muy mal sabor de boca que lleguen a reírse del propio canal y del propio artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte", añadió la de Dos Hermanas en la rueda de prensa.

Después, David Broncano ironizó con el enfado de Melody contra 'La Revuelta' y avanzó que este martes le respondería cuando viera sus declaraciones completas pues cabe recordar que el programa de TVE se suele grabar por la tarde justo cuando la artista estaba haciendo su rueda de prensa. Algo que confirmaban en 'La familia de la tele' antes de que Alba Carrillo se pronunciara alto y claro contra el presentador de La 1.

"Melody tiene derecho a estar enfadada y Broncano tiene derecho a hacer una broma. ¿Y sabes qué es lo más bonito de lo que nos está pasando? Que por fin nos están viendo como una familia, donde a uno le puede sentar mal lo que ha dicho otro y le puede decir 'a mí me ha sentado mal esto' y el otro puede responder y. Y la gente puede verlo con absoluta libertad en una cadena que abre sus puertas que quiere vivir y acompañar a la gente", respondía de primeras Silvia Intxaurrondo.

Tras informar de que David Broncano iba a contestar este martes a Melody, María Patiño cuestionaba a sus compañeros y a su invitada qué esperaban de lo que dijera el presentador de 'La Revuelta'. "De Broncano cualquier cosa y con los compañeros nos va a sorprender, yo no me perdería esta noche el programa de Broncano", reaccionaba Intxaurrondo. "Pero con un humor más fino e inteligente si puedo hablar", se escuchaba decir a Alba Carrillo.

La dura sentencia de Alba Carrillo a David Broncano y su equipo: "Es de primero de cuñado"

"Yo quiero dar mi opinión, no va a gustar porque es sobre David", pedía la colaboradora. "Es verdad que yo estudié con él la carrera y que él no terminó, no pasa nada. Pero a mí me gustaría que elevara un poco el listón y que fuera un poco el David Broncano que vino a TVE porque yo ahora le veo con un humor de primero de cuñado", soltaba sin pudor la ex modelo.

"Este humor que ha hecho con Melody es de primero de cuñado. Y me gustaría que él y sus guionistas elevaran un poco el nivel", sentenciaba Alba Carrillo. Unas palabras que provocaban que Belén Esteban se enfrentara a ella tachándolo de "injusta". "Decir que Broncano no está al nivel...", le replicaba la colaboradora. "Es que no lo está, hay que hacer autocrítica y escuchar a la gente y los datos de audiencia significan cosas", terminaba señalando Alba en clara alusión a la bajada en audiencias del formato. "Pues porque a ti no te gustará pero el programa de Broncano es muy divertido", concluía Belén.

Tras ello, Alba Carrillo se quejaba de que no se podía hablar en el programa. "No se puede hablar y cuando hablas de verdad...", soltaba la colaboradora. "Oye, no me digas esto", le replicaba María Patiño. "Es dificilísimo hablar en este programa porque tenemos una presentadora muy crispada, mira la segunda parte del programa como están más relajados los presentadores", sentenciaba Josep Ferré convertido en Melody.