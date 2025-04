'Supervivientes' comunica la decisión final sobre el futuro de Makoke tras un parte médico concluyente

La continuidad de Makoke en 'Supervivientes 2025' ha pendido de un hilo hasta la quinta gala del reality. Tras la aparatosa caída que sufrió el pasado martes en una de las pruebas planteadas por la organización, el reality ha movido ficha. Cabe recordar que tras dicha caída, Makoke fue atendida de forma inmediata por el equipo médico. La gravedad en el estado de la concursante provocó que tuviese que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario. Allí se le han realizado pruebas decisivas que han determinado su continuidad en el concurso.

En una primera conexión, la concursante se ha mostrado visiblemente rota. "Lo siento por mi equipo que era nueva. Sobre todo yo, no sé lo que tengo, sin saber si puedo o no continuar, estoy súper agobiada. Llevo dos días encerrada sin saber nada... Pienso mucho en mis hijos. Estoy muy agobiada, ¡quiero seguir!", ha manifestado entre lágrimas. En todo momento, Makoke ha compartido su intención de continuar: "Yo puedo seguir, te lo prometo. Ahora mismo no me duele, quiero seguir. no quiero irme Jorge. No quiero irme, yo puedo seguir. De verdad". "Tendrá que decidirlo el equipo médico", ha insistido el presentador.

Acto seguido, la concursante ha remarcado lo que supone para ella formar parte del reality: "Yo cuando entré solo me lo tomé como un mero trabajo. Trabajo en la tele y era un concurso al que tenía que ir, pero me ha dado una guantada este reality que no te puedes imaginar. Estoy haciendo cosas que ni yo misma me reconozco". Poco después, Jorge Javier ha citado a Makoke en La Palapa donde el reality ha compartido el resultado de sus pruebas médicas.

'Supervivientes' aclara la continuidad de Makoke en el concurso

Antes de conocer el veredicto médico, Makoke ha podido recibir el emotivo mensaje de Gonzalo, su pareja. "Mi vida, que lo estás haciendo fenomenal. Estamos todos contigo. Tu en tu vida has pasado todo y más y eso te lo comes con patatas. Lo estás haciendo increíble, estamos todos bien y te estamos todos apoyando. Eres la caña mi vida y estás demostrando a toda España como eres de luchadora, no te metes con nadie. Eres una señora y ¡sigue así mi vida!", han sido sus emotivas palabras. "No me pienso separar ni un solo segundo de ti, te amo con toda mi alma. Te quiero, muchas gracias", ha contestado la concursante visiblemente emocionada.

"A veces en la vida no sucede lo que nosotros queremos", ha avanzado el presentador antes de dar paso al veredicto médico. "Tras la contusión lumbar sufrida durante el juego, la paciente ha sido sometida a todas las pruebas médicas necesarias. Makoke, vas a tener que volver a la playa, pero... para algo. Al no presentar ningún tipo de fractura y reducir su dolor con el tratamiento recibido, ¡Makoke puede volver a la playa con sus compañeros!", ha confirmado el presentador. Una noticia que ha provocado el estallido de alegría de la concursante.