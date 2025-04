El servicio médico de 'Supervivientes' evacua a Makoke de urgencia y lo ocurrido detiene la emisión

No están siendo días fáciles para Makoke en 'Supervivientes 2025'. Además de protagonizar los enfrentamientos más sonados de los últimos días, la concursante ha sufrido una lesión durante un juego de recompensa por la que ha necesitado asistencia médica y que ha paralizado la prueba en pleno directo.

En concreto, la concursante se encontraba atravesando una escalera superior por lo que debía emplear toda la fuerza en sus brazos para no caer al suelo. Un obstáculo que se le ha resistido a la colaboradora televisiva puesto que sus fuerzas han flaqueado y, por ende, ha caído al suelo.

Una caída que ha comprometido su estado en el concurso a tenor de las imágenes que los espectadores han podido ver. Tras caer al suelo, la superviviente se ha mostrado especialmente dolorida. Prueba de ello es que no dejaba de retorcerse en la arena con un estremecedor gesto de dolor en el rostro.

Al ver la aparente gravedad del asunto, Laura Madrueño ha intervenido diciendo: "Makoke parece que se ha hecho daño. Vamos a parar el tiempo un segundo, la va a acompañar el equipo médico que parece que se ha hecho daño". "No te muevas, tranquila", se ha podido escuchar decir a sus compañeros, quienes rápidamente la han atendido en la arena.

Poco después, Carlos Sobera ha vuelto a conectar con Laura Madrueño para actualizar el estado de salud de la concursante. "Makoke está ahora mismo con el equipo médico, está siendo atendida. Enseguida os damos más información", ha comentado la presentadora desde los Cayos Cochinos.

El comunicado de 'Supervivientes' sobre la última hora del estado de Makoke

Al término de la gala y al ver que Makoke no se ha incorporado a su equipo, Carlos Sobera se ha visto obligado a dar explicaciones sobre la situación de la superviviente: "Atención. Como sabéis Makoke, en la celebración de una prueba de recompensa, ha tenido una caída un tanto aparatosa. Está controlada en este momento, está en manos de los médicos, pero lo que no sabemos en estos momentos es si Makoke va a poder continuar en el concurso. El diagnóstico de momento no es concluyente y por eso no tenemos más remedio que esperar. Hay que realizarle más pruebas y después de analizar más pruebas se tomará la decisión por parte del equipo médico. Mañana o en la gala del jueves sabremos si Makoke puede continuar".