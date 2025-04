Joshua traspasa una línea roja con Makoke en 'Supervivientes' y tiene que pedir perdón en directo

Joshua Velázquez y Makoke continúan con sus espadas en alto en 'Supervivientes 2025'. Las rencillas entre los dos concursantes han marcado la convivencia en su grupo después de que el pasado domingo el joven señalase la posible infracción que Makoke habría cometido al introducir comida en la isla. A pesar de haberlo negado con rotundidad, la superviviente sigue arrastrando las críticas de sus compañeros.

Tras la gala dominical, los dos vivieron un tenso encontronazo al llegar a la gala. "Aquí hay una persona en esta playa que no va a ver d emitido ni un gramo de nada. Esta señora que está ahí es peligrosa y lo que me da miedo es que te arrastre con ella", ha comenzado desahogándose Joshua. Un comentario que ha llegado a oídos de Makoke, quien le ha preguntado por ello.

Lejos de negarlo, Joshua se ha reafirmado: "Hombre, por supuesto. Yo con usted no tengo absolutamente nada que hablar, absolutamente nada. Te inventas las cosas y tan amiga que eres de Álex, eres la primera que ha cogido y has dicho que posiblemente tendrían que mirar si había sido Álex o yo que éramos quienes estábamos cuidando el fuego. Con todo tu papo gordo".

Como contraataque, Makoke ha asegurado que Joshua ha hecho lo mismo al acusar a Anita del robo. "Yo no he acusado a Anita, te lo has inventado. Creo que eres una mentira entera con patas. Intentas rascar a una persona para conocerla y te has cerrado". "No te he preguntado nada de tu vida porque no me interesa nada tu vida, hijo", le ha asestado la expareja de Kiko Matamoros.

Un ataque que no le ha sentado nada bien a su compañero, quien ha explotado contra Makoke: "Estoy por mi nombre y tú por haber estado con... ¿me entiendes? Por ser mujer de y yo por mi nombre". "Entré en televisión mucho antes de ser mujer de", le ha recordado Makoke.

Ante ello, Joshua se ha justificado asegurando: "Me ha mirado con cara de asco y me ha dicho "es que tú vida no me interesa". A mí la tuya tampoco... Estamos los dos aquí en igualdad. A mí tu boda me suda un huevo, ¿a quién el interesa tu boda?". En la misma línea, el concursante advierte: "Estás muy mal acostumbrada, pero te va a tocar aguantarme hasta el día que te vayas o me vaya yo. Como si fuese un fantasma, como si no existiera".

Joshua recula y se disculpa con Makoke: "Eché fuego por boca"

Tras ver el vídeo, la primera en pronunciarse ha sido Makoke: "Me parece que es un calificativo muy grave y simplemente dije que igual que se acusa a una ladrona, puede haber un tramposo... Me parece que está pasado de tono, de vuelta y todo". Así pues, Makoke ha llegado a asegurar: "Ojalá me vaya, yo no estoy a gusto y no entiendo ese descalificativo. Tampoco dije tanto".

Como respuesta, Joshua no ha tenido reparo en pedir disculpas: "Si le tengo que pedir disculpas a Makoke se las voy a pedir por las formas y no por lo que dije. Hay una cosa que no tolero ni de ella ni de nadie que es el desprecio. Estaba hablando con Anita y saltó el tema porque saltó, empecé a meter a Makoke para decirle "ten en cuenta y cuidado". No me fío de ella y cuando vi que se dirigía a mí con esa cara de desprecio y asco, me sentí menospreciado por ser menos con una altivez... Yo eché fuego por la boca. Perdí los papeles y te pido disculpas y cuando siento una cara de asco y desprecio, yo no puedo".