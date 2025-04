Risto Mejide anuncia una marcha irremplazable que provoca malestar en la dirección de Mediaset

Risto Mejide ha paralizado el directo de 'Todo es mentira' durante la emisión de este jueves para anunciar "una mala noticia" que, tal y como ha confesado mirando seriamente a cámara, le provoca "una profunda tristeza". Se trata de la marcha sorpresa de uno de los rostros más importantes del programa de Cuatro: Marta Flich. Un adiós que nadie vio venir.

"Lo que vais a conocer ahora es algo que va a ocupar las noticias sobre este programa y que va a tener mucha repercusión. Así que hemos preferido decirlo tal cual y desde aquí. Cuando montas un proyecto, como es este programa de televisión, a veces tienes que dar malas noticias. Lo que vais a saber a continuación me provoca una profunda tristeza, pero también una sincera alegría porque lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y la gente pueda volar en la dirección que considere", ha empezado diciendo el publicista.

Acto seguido, tras hacer esa introducción, Marta Flich ha entrado en el plano y ha anunciado de sus propios labios su abandono: "Dejo 'Todo es mentira', no lo dejo hoy, lo dejo en verano. Quiero dar las gracias por estos seis años, por todo lo que hemos crecido, por todo lo que nos ha pasado. Siempre hemos sabido tirar hacia adelante a pesar de ser un programa en el que no se tenía mucha fe... Pero aquí estamos con nuestra personalidad".

"Son seis años aguantándote, que después de tu madre soy la mujer que más te ha aguantado y tu relación más larga. Así que me tengo que emancipar ya", ha bromeado con Risto Mejide a continuación.

"Las cosas creo que hay que dejarlas en alto siempre. Es un programa que funciona como una moto, me bajo de un tren que va a cuatrocientos kilómetros por hora. Me encantaría deciros que me voy a tal sitio, pero es que no lo sé. Aunque llega un momento en el que dices: 'voy a ver qué hay'", ha proseguido explicando Marta Flich, desconcertando con sus palabras al afirmar que no tiene un proyecto alternativo. De hecho, ha solicitado empleo desde el programa: "Aprovecho para pedir trabajo". Entonces, ¿por qué se marcha realmente?

"No te va a faltar curro y te voy a hacer una carta de recomendación desde aquí. Yo con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos, yo la llamo jabata, pero sobre todo has sido como una hermana para mí", han sido las emotivas palabras que Risto Mejide le ha dedicado en directo.

Justo después, Marta Flich se ha dirigido al equipo de 'Todo es mentira' y a la dirección de Mediaset, a la que no le ha gustado su decisión de marcharse tal y como ha admitido ella misma: "Quiero dar las gracias a todos los compañeros, al equipo, a la dirección, a los redactores y a todo el mundo. También a nuestros directivos. Empezando por Manuel Villanueva, al que adoro aunque ya no esté. Y estos días he podido hablar mucho con Alessandro Salem, con Alberto Carullo y Jaime Guerra, que son seres extraordinarios, aunque no les ha gustado mucho mi decisión. Me han dicho 'pero bueno' y les he respondido que a lo mejor hay que irse para volver", ha revelado.

Marta Flich ha insistido en que esa marcha no será inminente y que se producirá en julio. "Si me queréis contratar alguien...", ha apelado la comunicadora entre risas, volviendo a dejar claro que por ahora no tiene recambio. "Aquí siempre tendrás una silla", le ha asegurado Risto Mejide. "Es un alivio saberlo", ha respondido ella.

"Alguien me dijo que en la televisión nadie es imprescindible pero todo el mundo es irremplazable. Y en este caso desde luego es de los más irremplazables que hay", ha rematado Risto, visiblemente afectado por el adiós inesperadísimo de Marta Flich.